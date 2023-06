Com que time eu vou? Fernando Diniz luta para montar quebra-cabeça do Fluminense que vai encarar o Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 7:15 Compartilhe

Após a partida na qual o Fluminense empatou em 2 a 2 com o Goiás, o técnico Fernando Diniz definiu o período de Data Fifa como o momento de “recuperar e esperar também que o departamento médico nos entregue os jogadores que estão desfalcando o time nesse momento”. Passados dez dias, o Tricolor das Laranjeiras vai a campo nesta quarta-feira (21), diante do Atlético-MG em meio a problemas.

Às vésperas do confronto pela décima-primeira rodada do Brasileirão, Diniz tenta encontrar a melhor alternativa para fechar os espaços diante do Galo. A equipe tricolor lida com uma sucessão de dores de cabeça, em especial no setor defensivo.

Nos últimos dias, a equipe teve as baixas de Manoel, punido pela Conmebol por uso de doping, e de Felipe Melo, volante que vem atuando como defensor, que se lesionou devido a problemas no joelho direito. Com isso, Diniz tende a lançar Nino, que recentemente se recuperou de uma lesão no adutor da coxa direito. Ao seu lado estará David Braz, que atuou durante o jogo com o Goiás e ainda tenta encontrar seu entrosamento ideal na defesa.

Além disso, o Tricolor das Laranjeiras passa por dores de cabeça em relação à proteção do meio de campo. Como André desembarcou no Rio de Janeiro no decorrer da madrugada, sua presença como titular ainda é uma incógnita. A equipe ainda tem outro problema no setor: Alexsander segue no departamento médico.

Em meio a tantas situações, Martinelli tem chances de continuar como titular. Thiago Santos também se torna outra opção para atuar ou na defesa ou no meio. As atenções se voltam para o esperado retorno de Ganso, que atuará ao lado de Lima.

Prestes a retornar a campo, o Fluminense volta a campo com mais um desafio. Ainda tentando retomar seu fôlego, o Tricolor das Laranjeiras vai a campo no Raulino de Oliveira.

