Com público atípico na temporada, São Paulo desperdiça chance de romper recorde histórico

23/06/2023 - 8:04

O São Paulo perdeu a oportunidade de alcançar mais um marco histórico em relação à presença da público no estádio do Morumbi. Nos últimos sete jogos, o clube atraiu mais de 40 mil pagantes em cada partida. No entanto, contra o Athletico-PR, praticamente metade desse público compareceu ao estádio.

Conforme os levantamentos do historiador Alexandre Giesbrecht, do ‘Anotações Tricolores’, a sequência de sete jogos com mais de 40 mil pagantes igualou o recorde estabelecido em 2017 e repetido no ano seguinte. Curiosamente, em 2018, essa sequência foi interrompida em um Choque-Rei, assim como ocorreu na rodada anterior ao confronto contra o Athletico-PR, no qual o São Paulo foi derrotado em casa por 2 a 0. Se tivesse chegado a oito jogos, tinha feito história.

Apesar dos resultados positivos em relação à presença da torcida são-paulina neste ano, a média de público ficou abaixo do registrado em 2017 e 2018. Enquanto, em 2017, o São Paulo teve uma média de 52.803 torcedores durante essa sequência de jogos, em 2018 a média foi de 49.897. Já neste ano, a média ficou em 48.665 pagantes.

ATUAÇÕES: Gabriel Neves vai do inferno ao céu e Luciano comanda virada do São Paulo contra o Athletico-PR

Existem algumas suposições que podem explicar essa queda de público após o período sem jogos devido à Data Fifa. Um dos fatores é o resultado negativo no clássico contra o rival alviverde. Além disso, a partida contra o Athletico-PR foi realizada às 19h (horário de Brasília), período de pico no trânsito da capital paulista, o que pode ter dificultado o deslocamento dos torcedores até o estádio.

Existem chances de o São Paulo retomar a sequência de grandes públicos nos próximos jogos. Nas próximas duas semanas, o Tricolor terá três desafios em casa: o confronto contra o Tigre, pela Copa Sul-Americana, o jogo de ida das quartas de final contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil, e o duelo contra o Fluminense, pelo Brasileirão. Essas partidas representam oportunidades para a torcida são-paulina comparecer em peso e contribuir para o aumento da média de público no estádio do Morumbi.