Com proposta do Al-Nassr, pressão da torcida e jogo decisivo da Sul-Americana, Luís Castro vive dias agitados no Botafogo

Os dias passam e Luís Castro segue com situação indefinida no Botafogo. O treinador recebeu uma proposta milionária do Al-Nassr e ainda não tomou uma decisão. Apesar deste período de incertezas, os jogadores alvinegros precisão se manter focados nos compromissos da temporada.

O próximo jogo do Glorioso é nesta quinta-feira (29), diante do Magallanes, às 21h, pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A equipe alvinegra busca uma classificação direta para as oitavas de final da competição, mas corre risco de precisar disputar um confronto contra algum dos times desclassificados na Libertadores.

O jogo é decisivo para as pretensões do Botafogo na temporada. A princípio, Luís Castro estará na beira do gramado para comandar os jogadores alvinegros neste desafio. O time é líder do Brasileirão, mas sonha em chegar longe também na disputa da competição internacional.

Além do interesse do clube árabe e do duelo decisivo da Sula, Luís Castro também está tendo que lidar com as pressões das arquibancadas. Muitos torcedores têm realizado campanha nas redes sociais pedindo pela permanência do treinador e pela continuidade do trabalho.

Luís Castro está no Botafogo desde março do ano passado e viveu momentos de altos e baixos no clube. O treinador já sofreu forte pressão no cargo, mas conseguiu dar a volta por cima e atualmente é cobiçado pelo time de Cristiano Ronaldo. O técnico deve definir seu futuro nos próximos dias.