Com proposta do Al-Nassr na mesa, Luís Castro comanda treino normalmente no Botafogo

Com uma proposta do Al-Nassr na mesa, Luís Castro está com futuro indefinido no Botafogo. O treinador comandou um treinamento na manhã desta terça-feira (27) no Espaço Lonier e se reunirá com John Textor para definir os próximos passos da carreira.

O Botafogo deseja permanecer com Luís Castro e fará de tudo para mantê-lo no Brasil. A tendência é que John Textor ofereça uma valorização salarial ao técnico para tentar convencê-lo de ficar no clube.

O LANCE! apurou que Luís Castro está dividido com esta situação. O português gosta muito do Rio de Janeiro e quer terminar seu trabalho no Glorioso, mas seus familiares enxergam uma ida para Arábia com bons olhos. Os valores oferecidos pelo Al-Nassr também pesam na decisão. O fato de comandar Cristiano Ronaldo seria apenas um atrativo extra. O futuro do técnico será decidido em breve.

O Botafogo é líder do Brasileirão com sete pontos de vantagem e vive um momento especial na temporada. Muitos torcedores alvinegros torcem pela permanência do português e têm realizado campanhas nas redes sociais pedindo pela continuidade do trabalho.