Com proposta da Arábia Saudita, Willian acerta permanência no Fulham por mais um ano

A novela envolvendo Fulham e Willian chegou ao fim. O jogador havia deixado o clube após o término do contrato em junho e, depois de semanas de negociações, o brasileiro acertou a permanência na equipe inglesa por mais um ano.

Willian chegou ao Fulham na temporada passada após deixar o Brasil, quando atuava pelo Corinthians. Com o término do vínculo ao final da última temporada, o camisa 20 recebeu propostas do Nottingham Forest e do futebol árabe, com ofertas melhores, mas após as conversas, decidiu permanecer em Londres, cidade em que morou na Europa.

– Estou completamente feliz. Feliz por assinar mais um ano com o Fulham. Feliz por continuar o trabalho que fiz na temporada passada com todos os meus companheiros e com todo o Clube. Acho que é um clube que pode fazer ainda melhor nesta temporada, por isso estou contente por continuar esta incrível aventura – disse o atacante em entrevista ao FulhamTV.

O brasileiro chegou ao Craven Cottage no último dia da janela de transferência da temporada 2022/23 e estreou dois dias depois. Pelo Fulham, foram 30 jogos, sendo 26 como titular, cinco gols e cinco assistências.