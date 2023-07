Com presença do ‘Lupetto’, Roma divulga novo uniforme titular

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 06/07/2023 - 11:22 Compartilhe

ROMA, 6 JUL (ANSA) – A Roma revelou nesta quinta-feira (6) sua nova camisa titular para a temporada 2023/24, a primeira da parceria do clube da capital italiana com a Adidas.

Além da presença das famosas três listras da fornecedora alemã, um dos detalhes mais marcantes do uniforme é o retorno do “Lupetto”, loba que é o símbolo do time e da Cidade Eterna.

As partes dos punhos e da gola são acompanhadas por algumas listras amarelas.

A camisa que os giallorossi usarão na próxima temporada é semelhante ao uniforme utilizados pelo time entre 1992 e 1994, período em que a Roma revelou Francesco Totti e tinha em seu elenco jogadores como Aldair, Sinisa Mihajlovic, Abel Balbo e Giuseppe Giannini.

A peça é composta apenas pelo símbolo da Adidas e pelo “Lupetto”, mas isso deverá durar pouco, pois a Roma segue tentando encontrar um patrocinador master.

A versão mais simples da nova camisa da Roma pode ser adquirida por 100 euros (R$ 530), mas caso o torcedor quiser personalizar o uniforme, o valor pode subir para até 130 euros (R$ 689). (ANSA).