Com presença de Ronaldinho Gaúcho, Jogo dos Famosos chega a Sorocaba

A cidade de Sorocaba está prestes a receber um evento esportivo imperdível: o Jogo dos Famosos. O jogo festivo, que contará com a presença do lendário Ronaldinho Gaúcho e outros ex-jogadores ilustres, está marcado para o dia 19 de agosto, às 16 h (de Brasília), no Estádio Municipal Walter Ribeiro. O duelo será entre a seleção de Ronaldinho e a seleção de Sorocaba, composta pelos craques locais.

Além do Bruxo, a lista de confirmados inclui nomes importantes na história do futebol como Assis (ex-Grêmio e irmão de Ronaldinho) Aloísio Chulapa, Amaral, Flávio Conceição, Chicão (ex-São Paulo e Seleção Brasileira), Edilson Capetinha, Júnior (pentacampeão), Edmar Bernardes, com passagem pelo Corinthians.

Figuras que não construíram sua carreira dentro das quatro linhas, mas que também são conhecidas do grande público, também participarão do evento. São os casos do ex-boxeador Popó Freitas, os humoristas Pedro Manso, Netto Tomaz e Toninho Tornado, entre outros. Além dos ex-atletas e figuras do mundo humorístico e artístico alguns “influencers” também estarão presentes.

Para o evento em questão, foram convidados também o influenciador Negrete além do cantor Felipe Araújo para participarem do jogo festivo. Entretanto, a participação de ambos ainda precisa de confirmação.

Com mais de 530 edições realizadas e contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Sorocaba, o evento é promovido pelo empresário Márcio Granada, diretor da MAB Eventos, empresa com mais de 20 anos de experiência no ramo de eventos esportivos.

Nos próximos dias, serão anunciados mais nomes de convidados, incluindo grandes estrelas do futebol e personalidades.

INGRESSOS

Os ingressos já estão à venda e podem ser adquiridos pelo site da Digital Ingressos. Além disso, será realizada uma arrecadação de 1 kg de alimento não perecível no dia do evento com o intuito de destiná-los ao Fundo Social de Solidariedade de Sorocaba.

JOGO DOS FAMOSOS

Data: 19 de agosto

Horário: 16 horas (de Brasília)

Local: Estádio Municipal Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP)

Informações: (11) 9 3230-0770 / (19) 9 8175-8477

