Com presença de público no jogo do Santos, polícia reforça segurança em duelo da Sul-Americana

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/06/2023 - 7:35 Compartilhe

O Santos realiza seu último compromisso na Copa Sul-Americana 2023 nesta quinta-feira. Eliminado de maneira precoce na competição, o clube deve contar com um esquema de segurança reforçado da polícia para o compromisso diante do Blooming, da Bolívia.

+ IMPERDÍVEL! Transmissão ao vivo dos jogos do Peixe na Sul-Americana por apenas R$1,00!

Punido provisoriamente com 30 dias sem poder ter torcida nos seus jogos por conta da confusão na partida contra o Corinthians, o Peixe terá com o apoio dos santistas na Vila Belmiro. O motivo para isso ocorrer é que a competição internacional é organizada pela Conmebol, ou seja, não sofre a sanção imposta para torneios nacionais.

+ Confira o ranking dos clubes mais falados do Brasil nas mídias digitais

Para a partida, o Batalhão da Polícia Militar terá quadro reforçado de suporte do Comando de Policiamento de Choque, do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), da Cavalaria e de outros setores de segurança pública.

Além disso, como é de praxe nos jogos do Santos, a polícia irá isolar os arredores do estádio para bloquear o tráfego de veículos.

Apesar do prognóstico para a partida ser de baixa adesão do público por conta do duelo não valer muita coisa esportivamente, as medidas de proteção serão rígidas, pois é o primeiro jogo com público na Vila Belmiro desde o incidente no clássico. Além disso, o clube atravessa um momento turbulento de 10 partidas sem triunfar.