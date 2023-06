Com presença de Nino, Fluminense retoma as atividades de olho no confronto com o Atlético-MG

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 18:41 Compartilhe

O Fluminense retomou nesta segunda-feira (19) seus trabalhos de olho na partida contra o Atlético-MG, pela décima-primeira rodada do Brasileirão. A presença do zagueiro Nino marcou a atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz, na reapresentação do elenco após dois dias de folga.

O defensor havia sofrido uma lesão no músculo adutor da coxa direita, que o tirou também dos amistosos da Seleção Brasileira contra Guiné e Senegal. O camisa 33 não havia treinado com o grupo na semana passada.

+ Confira a classificação do Brasileirão

Nino tinha sido substituído aos 21 minutos do segundo tempo do empate em 2 a 2 com o Goiás. O zagueiro saiu chorando. Sua lesão foi considerada leve, mas o impossibilitava de viajar e atuar para passar por uma recuperação.

Outra novidade do treino foi Marcelo, que está recuperado de uma lesão na panturrilha. O Fluminense encara o Atlético-MG nesta quarta-feira (21), no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, às 21h30. A partida inicialmente seria realizada no Maracanã, mas o estádio vem passando por melhorias dos gramados. Os tricolores estão com 17 pontos na competição nacional.

