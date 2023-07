Com poucas modificações, Inter lança nova camisa titular

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 13/07/2023 - 13:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 13 JUL (ANSA) – Com poucas mudanças no design, a Inter de Milão revelou nesta quinta-feira (13) seu novo uniforme titular para a próxima temporada.

Desenvolvida em parceria com a norte-americana Nike, a nova camisa da Internazionale combina as tradicionais listras azul e preta com o amarelo, que destaca o escudo e o fornecedor esportivo.

Essa não é a primeira vez que as três cores são unidas em um kit interista. A última ocasião foi na temporada 2016/17, mas algumas peças do início dos anos 2000 também tiveram detalhes amarelos.

Além do patch da Copa da Itália, vencida pela Inter na temporada anterior, o design das listras verticais sofreu uma leve alteração ao apresentar uma versão mais abstrata.

O lançamento da camisa também desvendou um dos grandes mistérios da Inter, que era o de descobrir o novo patrocinador master do clube nerazzurro. O serviço online de streaming norte-americano Paramount+ ganhou espaço no uniforme do time.

As camisas reserva e alternativa da Internazionale deverão ser reveladas somente no final de julho, mas a imprensa local especula que elas serão, respectivamente, branca e laranja.

(ANSA).