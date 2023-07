Com possível saída de Róger Guedes, Corinthians cogita Alexis Sánchez

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 31/07/2023 - 12:27 Compartilhe

Preocupado com uma possível saída do atacante Róger Guedes para o futebol do Qatar, o Corinthians monitora a possibilidade de contratar o atacante chileno Alexis Sánchez, sem clube desde que encerrou o seu contrato com o Olympique de Marseille, da França, no fim de junho.

O nome do jogador foi apresentado por um intermediário e agradou a diretoria corintiana. Como chegaria sem custos, o investimento seria apenas na parte salarial e em luvas. O valor disso seria equivalente a uma possibilidade de renovação contratual com Róger Guedes, com aumento de salário e na multa rescisória, para fazer o camisa 10 ficar.

A chegada do chileno está diretamente condicionada a uma possível saída de Guedes. Se o atual atacante corintiano permanecer no clube, a direção do clube alvinegro não fará movimentações no mercado da bola por outro jogador do setor, nem mesmo por um atleta do ‘quilate’ de Alexis Sánchez e em uma situação vista como oportunidade.

A informação sobre as conversas por Sánchez no Corinthians foram publicadas inicialmente pelo site ‘Goal’ e confirmadas pelo Lance!.

O departamento de futebol corintiano tem pressa para resolver a situação, já que a janela de transferências para contratação de jogadores se encerra nesta quarta-feira (2). O maior temor do clube alvinegro é uma saída de Róger Guedes após a data para registros, já que o período de mercado no Qatar vai até o dia 18 de setembro.

Alexis Sánchez tem 34 anos e já passou por grandes clubes do futebol europeu, como Barcelona, Arsenal, Manchester United e Inter de Milão. Na América do Sul, o atacante defendeu Cobreloa e Colo Colo, no Chile, e o River Plate, na Argentina – nos dois últimos, já emprestado pela Udinese, da Itália. Em 2008, o jogador foi definitivamente para a equipe italiana e, desde então, só jogou no futebol europeu.