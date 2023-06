Com outras propostas, Marcos Rocha dá preferência ao Palmeiras para renovar contrato

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 19:03 Compartilhe

O Palmeiras está perto de resolver um dos assuntos pendentes para a temporada 2024: a renovação de contrato de Marcos Rocha. Com ambas as partes otimistas por um desfecho positivo, o lateral-direito deve permanecer no clube por mais um ano, seguindo sua vontade.

Atualmente, o vínculo de Rocha com o Verdão é válido até dezembro de 2023, ou seja, em breve ele poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube. Porém, desde o início do ano ambas as partes trataram o tema com tranquilidade, sem pressa. Nos últimos dias o assunto esquentou e a negociação está próxima de ser concretizada.

O Palmeiras ofereceu um ano de contrato com a manutenção do salário que Rocha recebe atualmente. O Lance! soube que o Botafogo chegou a sinalizar com uma oferta de dois anos de contrato, mas ainda assim não foi suficiente para convencer o lateral, que quer permanecer no Verdão.

A tendência é que o Alviverde siga o plano de avaliar seus jogadores ano a ano quando forem renovar seus contratos, especialmente aqueles que passaram dos 30 anos, espectro em que se encaixa Marcos Rocha, aos 34 anos (completa 35 em dezembro).

Desde 2018 no Palmeiras, Marcos Rocha é um dos mais longevos do elenco atual. São 254 jogos pelo clube e sete gols marcados, sem contar os dez títulos que conquistou com o manto alviverde: duas Libertadores (2020 e 2021), dois Brasileiros (2018 e 2022), três Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Copa do Brasil (2020), uma Recopa Sul-Americana (2022) e uma Supercopa do Brasil (2023).