Com os dois treinadores mais longevos da Série A, Palmeiras e Fortaleza duelam pelo Brasileirão

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (22), às 16h, no Allianz Parque, em confronto entre os dois treinadores com maior tempo de trabalho na elite do futebol brasileiro. Se o trabalho de Juan Pablo Vojvoda foi posto à prova durante o ano passado, com algumas rodadas na lanterna do Campeonato Brasileiro, o momento atual é de estabilidade. O mesmo não pode ser dito do português Abel Ferreira que, apesar de estar à frente do Leão do Pici na tabela, ocupa apenas a sexta colocação e não vence há cinco jogos na competição.

Com 200 jogos no comando do Palmeiras desde que foi anunciado pelo clube em outubro de 2020, Abel Ferreira é o técnico que há mais tempo dirige uma equipe da Série A, além de ser o sexto que mais vezes defendeu o Verdão na história. Apesar dos oito títulos conquistados, o momento atual é de turbulência. Nas últimas semanas, depois de sofrer as primeiras derrotas no Brasileirão e ver o líder Botafogo disparar, o alviverde também foi eliminado na Copa do Brasil pelo rival São Paulo. Atualmente, a equipe está a 14 pontos do alvinegro carioca.

Já o Fortaleza, somou nove pontos nas últimas cinco rodadas e encostou no pelotão de cima do campeonato. Sob o comando do treinador argentino – contratado em maio de 2021 –, a equipe conquistou quatro títulos e viveu momentos marcantes como a quarta colocação no Brasileirão de 2021, com vaga direta na fase de grupos da Libertadores, e a classificação inédita para as oitavas de final da competição internacional no ano seguinte.

– Os resultados que o Fortaleza alcançou não foram por acaso. Vieram após muito trabalho, que abrange a profissionalização do clube, dos dirigentes – que são remunerados –, além de um planejamento estratégico e do envolvimento com a torcida. Fizemos um grande investimento no futebol, tanto a nível de estrutura, quanto dos atletas – analisou o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz.

Apesar de amargurar a última posição na tabela em parte do Campeonato Brasileiro do ano passado, o trabalho do argentino continuou contando com o respaldo da diretoria, e, neste sábado (22), fará seu jogo de número 170 à frente do Fortaleza. Ele também já é o segundo técnico com mais jogos à frente do clube, atrás apenas de Moésio Gomes, com 229.

Além de Abel e Vojvoda, os treinadores há mais tempo entre clubes da série A são: Vágner Mancini, desde de abril de 2022 no América-MG, Fernando Diniz, do Fluminense – também contratado em abril de 2022 –, e Renato Gaúcho, no Grêmio desde setembro de 2022.

Nos últimos cinco confrontos do Brasileirão, o Fortaleza venceu três e perdeu dois, enquanto o Palmeiras perdeu as mesmas duas partidas, mas empatou outras três. Em caso de vitória na casa do rival, o Leão, com 23 pontos, ultrapassará a equipe Alviverde, que no momento tem 25.