Com Odair na berlinda, Santos já monitorava mercado de técnicos durante as datas Fifa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 23/06/2023 - 9:56 Compartilhe

A diretoria do Santos já estava pensando em um possível novo treinador antes mesmo da demissão de Odair Hellmann, que aconteceu nesta quinta-feira (21), após a derrota santista para o Corinthians, na noite desta quarta-feira (21).

Já na semana passada, por exemplo, a direção do clube alvinegro conversou com o estafe do técnico Roger Machado, um dos alvos para assumir a equipe. O papo não passou de uma consulta para saber como estava o treinador, livre no mercado desde setembro do ano passado, quando deixou o Grêmio, mas sinalizou uma possível movimentação da equipe na retomada do futebol brasileiro.

+ Até 70% OFF em produtos do Peixe para os torcedores fanáticos!

Desde o empate sem gols com o Coritiba, no último dia 10 de junho, o entendimento das pessoas que cuidam do futebol no Santos era de que o trabalho de Odair Hellmann já tinha atingido o seu limite. Porém, a falta de uma opção que fosse considerada consenso para substituir o profissional no comando santista foi o motivo para que mais um voto de confiança fosse dado e que o treinador permanecesse durante a pausa de 11 dias que o Peixe teve durante os jogos entre seleções internacionais.

Com a reação da torcida após o revés no Clássico Alvinegro, lançando bombas em direção ao gramado, e até mesmo o vazamento do número de celular de Odair, que recebeu diversas ameaças durante a madrugada após a partida, a situação ficou insustentável. O próprio treinador já tinha noção que seria comunicado sobre a demissão nesta quinta-feira (22). Ele foi procurado no início do dia e acertou um acordo com a direção santista. O profissional receberá o valor referente a multa rescisória, mas aceitou que o pagamento fosse feito de forma parcelada, modelo de pagamento que tem sido adotado com recorrência nas negociações feitas pela diretoria santista.

Derrota para o Corinthians foi o último jogo do Santos comandado por Odair Hellmann (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

A diretoria do Peixe tem procurado um novo treinador. O objetivo é que ele esteja à disposição já na próxima semana. Enquanto isso, o clube será comandado interinamente pelo coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão, que também participa do processo de escolha do novo comandante.

Fábio Carille é a primeira opção do departamento de futebol santista, que entende que errou ao demiti-lo no início do ano passado e que fez muito mais por conta de um desejo do então executivo de futebol da época, Edu Dracena, que meses depois deixou o clube pelas portas dos fundos. Carille, no entanto, tem contrato com o V-Varen Nagasaki, do Japão, até o fim do ano que vem, o que deve impedir que ele acerte o retorno ao Santos.

Róger Machado naturalmente surge como plano B, mas a direção do Alvinegro Praiano analisa outras opções, como a de Rogério Ceni. Informações sobre o ex-técnico do São Paulo foram colhidas por membros da direção santista após o desligamento de Odair Hellmann.