Com o gol, Gabriel Pec encerra jejum do Vasco e se torna artilheiro do time no Brasileiro e na temporada

Lancei Lance 30/07/2023 - 18:15

O gol de Gabriel Pec contra o Corinthians não rendeu ponto ao Vasco, mas ao menos encerrou uma incômoda escrita. O time não marcava com bola rolando desde o dia 11 de junho, na derrota para o Internacional, por 2 a 1, no Beira-Rio. Na ocasião, o atacante Rayan balançou a rede.

O último gol do Vasco tinha sido na vitória sobre o Cuiabá, de pênalti, convertido por Jair. Depois o time passou em branco contra Botafogo, Cruzeiro e Athletico-PR. Com o gol, Gabriel Pec se tornou o artilheiro do time no Brasileirão, com 3 bolas na rede, mesmo sendo reserva. Na temporada, o camisa 11 igualou Pedro Raul como goleador máximo da equipe com 9 gols.

Fazer gol tem sido um problema crônico do Vasco. O time tem o pior ataque do Brasileirão, com 12 bolas na rede, um a menos que Tiquinho Soares, atacante do Botafogo, que é o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 13 gols.

O Vasco volta a jogar no próximo domingo, contra o Grêmio, ainda sem local definido. Depois de três jogos de punição, o STJD permitiu a presença de mulheres, crianças e pessoas com deficiência. No entanto, São Januário está impedido de receber público pela Justiça.