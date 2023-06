Com novidades, Palmeiras encerra preparação para duelo contra o Botafogo; veja provável time

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 13:18 Compartilhe

O Palmeiras treinou na manhã deste sábado (24), na Academia de Futebol, encerrando a preparação para o confronto com o Botafogo que acontece neste domingo (25), às 16h, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades foram Weverton, Piquerez, Raphael Veiga e Rony, que retornaram de suas seleções e devem ser titulares no confronto.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

No campo, a comissão técnica de Abel Ferreira comandou uma atividade de ultrapassagens e cruzamentos laterais, tanto do lado esquerdo quanto do direito, para os atacantes e zagueiros finalizarem na área. Na sequência, foi colocado em prático um trabalho recreativo.

+ Até 50% OFF em produtos do Verdão para os torcedores fanáticos!

Para o duelo, Abel não poderá contar com Gabriel Menino, que está suspenso por acúmulo de três cartões amarelos. Com a ausência do camisa 25, o treinador português deve optar pela entrada do volante colombiano Richard Ríos na equipe titular. A dúvida fica na zaga, já que Murilo e Luan disputam posição para formar dupla ao lado de Gustavo Gómez

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para enfrentar o Botafogo é: Weverton; Mayke, Gustavo Gómez, Luan (Murilo) e Piquerez; Zé Rafael, Richard Ríos e Raphael Veiga; Artur, Dudu e Rony.

+ Jogando em casa, Palmeiras costuma mostrar ao Botafogo quem manda

Com cinco pontos a menos do que o Fogão na tabela do Brasileirão, o Alviverde precisa vencer os cariocas para diminuir essa vantagem para dois pontos e ao mesmo tempo evitar que o líder dispare com oito pontos a mais, que foi exatamente a vantagem que o time de Abel Ferreira fechou a edição de 2022, quando foi campeão.