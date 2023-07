Com mudanças, Palmeiras entrega lista de inscritos nas oitavas de final da Libertadores

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 29/07/2023 - 15:09 Compartilhe

O Palmeiras entregou neste sábado (29) a lista de inscritos para as oitavas de final da Libertadores. O clube enviou os nomes para a Conmebol dentro do prazo estabelecido pela entidade, que é de 72 horas antes do início da fase (1º de agosto). Mesmo sem os esperados reforços, o Verdão precisou fazer mudanças nos 50 jogadores que foram inicialmente registrados para a fase de grupos da competição.

Na sexta-feira (28), segundo o diretor de futebol, Anderson Barros, o Alviverde foi “ao limite” na tentativa de contratar o volante Aníbal Moreno, do Racing-ARG. No entanto, os argentinos estavam irredutíveis e não abriram mão do valor que vinham pedindo. Dessa forma, a diretoria palmeirense acabou desistindo de contratar um atleta a tempo de atuar pelas oitavas da Libertadores.

O clube poderia fazer até cinco alterações dentro da lista de 50 nomes que havia sido entregue para a fase de grupos. Como não trouxe novos jogadores, restou ao Palmeiras fazer outro tipo de mudança: retirar os atletas que foram negociados e não estão mais no grupo.

São os casos de Vinicius Silvestre, que está no Portimonense-POR, de Rafael Navarro, que está no Colorado Rapids-EUA, de Giovani, que está no Al Sadd-QAT, e de Bruno Tabata, que está no Qatar SC-QAT. Todos eles foram removidos da lista, restando 46 nomes disponíveis para Abel Ferreira. Desses, 27 estão na base, no grupo de transição ou acabaram de subir para o profissional.

Caso passe para as quartas de final e consiga contratar um reforço até o dia 2 de agosto, quando se encerra a janela de transferências, o Palmeiras poderá inscrevê-lo até o dia 19 de agosto, quando serão permitidas três trocas na lista.

Confira a lista de inscritos do Palmeiras na Libertadores:

Goleiros

21 – Weverton

42 – Marcelo Lomba

51 – Kaique

24 – Natan

Laterais-direitos

02 – Marcos Rocha

12 – Mayke

32 – Garcia

52 – Gilberto

Zagueiros

15 – Gustavo Gómez

26 – Murilo

13 – Luan

34 – Naves

33 – Michel

43 – Vitor Reis

44 – Vareta

53 – Pedro Felipe

54 – Benedetti

Laterais-esquerdos

22 – Piquerez

06 – Vanderlan

36 – Ian

Meio-campistas

08 – Zé Rafael

25 – Gabriel Menino

23 – Raphael Veiga

20 – Atuesta

27 – Richard Ríos

30 – Jailson

35 – Fabinho

40 – Jhon Jhon

31 – Luis Guilherme

38 – Patrick

45 – Léo

48 – David Kauã

50 – Pedro Lima

55 – Vitor André

60 – Thalys

Atacantes

07 – Dudu

09 – Endrick

10 – Rony

14 – Artur

18 – López

19 – Breno Lopes

37 – Kevin

39 – Daniel

41 – Riquelme Fillipi

47 – Kauan Santos

49 – Wendell