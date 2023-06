Com mudança na lateral, Santos está escalado para enfrentar Corinthians

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 19:29 Compartilhe

O Santos tem novidade na escalação! Diante do Corinthians, João Lucas entra na vaga de Nathan e é a grande surpresa do onze inicial do Peixe. Além dele, Rodrigo Fernández ganhou espaço no elenco com a lesão do volante Alison.

Portanto, com essas adições, o técnico Odair Hellmann escalou o Peixe com: João Paulo; João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Mendoza, Soteldo e Marcos Leonardo.

Apesar de não ter tanto tempo hábil para treinar com o elenco, Soteldo está entre os titulares da equipe após servir à seleção venezuelana.

O Corinthians também está alinhado para o compromisso. O onze inicial de Vanderlei Luxemburgo está com: Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu; Roni, Maycon, Biro e Ruan Oliveira; Róger Guedes e Yuri Alberto.

O compromisso da 11ª rodada do Brasileirão começa às 20h (de Brasília), na Vila Belmiro.

