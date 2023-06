Com meio-campo alternativo e holofotes voltados para Luís Castro, Botafogo busca quebrar jejum diante do Cuiabá

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 6:00 Compartilhe

Cuiabá e Botafogo medem forças nesta quinta-feira (22), às 20h (Horário de Brasília), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Brasileirão. A equipe alvinegra busca uma vitória fora de casa para se manter na liderança isolada da competição.

O Glorioso terá um meio-campo alternativo nesta quinta-feira. Com Lucas Fernandes e Gabriel Pires lesionados e Eduardo suspenso, Luís Castro precisará encontrar soluções na escalação do time. A tendência é que Breno, recuperado de uma lesão no joelho, retorne aos gramados nesta noite.

+ Cabem no seu time? Veja 30 jogadores brasileiros que vão ficar sem clube na virada para julho

+ Desfalque do Botafogo em Cuiabá, Eduardo é um dos símbolos da virada de chave do time na temporada

Apesar da importância do jogo, todos os holofotes estarão voltados para Luís Castro. O Al-Nassr está interessado na contratação do treinador e fará de tudo para tentar tirá-lo do Brasil. O português, no entanto, pretende continuar seu trabalho no clube. A diretoria alvinegra torce pela permanência do técnico..

Apesar do meio-campo alternativo e dos holofotes voltados para Luís Castro, os jogadores alvinegros vão com tudo em busca de um resultado positivo na Arena Pantanal. O Botafogo não venceu nenhum dos últimos quatros jogos diante do Cuiabá e aposta no bom momento para sair vencedor. A última vitória aconteceu em 2019, na Copa do Brasil.

E MAIS: