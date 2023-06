Com Matías Segovia, Botafogo divulga lista de relacionados para partida diante do Cuiabá

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 17:05 Compartilhe

O Botafogo divulgou na tarde desta quarta-feira a lista de relacionados para a partida diante do Cuiabá. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 20h (Horário de Brasília), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Brasileirão.

Com Gabriel Pires e Lucas Fernandes lesionados e Eduardo suspenso, Luís Castro contará com alguns desfalques no jogo. A boa notícia é o retorno de Matías Segovia, que se recuperou de uma fratura na mão e está relacionado para a partida.

Atletas relacionados para o jogo com o Cuiabá! ⚽️???? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/Or4BKRIDWz— Botafogo F.R. (@Botafogo) June 21, 2023

