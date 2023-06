Com Marta, Pia convoca seleção para Copa do Mundo feminina

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 27/06/2023 - 16:52 Compartilhe

SÃO PAULO, 27 JUN (ANSA) – A técnica da seleção brasileira Pia Sundhage anunciou nesta terça-feira (27), no Rio de Janeiro, a lista das jogadoras convocadas para disputar a Copa do Mundo Feminina.

Além da lista com 23 atletas, a treinadora chamou três suplentes. Todas as jogadoras deverão se apresentar ainda esta semana para iniciar os treinamentos.

Antes da viagem para a Austrália, a seleção brasileira disputará um amistoso contra o Chile, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, no próximo domingo (2).

O Brasil está no Grupo F e estrará no Mundial no próximo dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide. Na sequência, enfrentará a França, no dia 29, em Brisbane, e Jamaica, em 2 de agosto, em Melbourne.

Confira a lista completa – Goleiras: Letícia Izidoro (Corinthians), Camila Rodrigues (Santos), Bárbara (Flamengo); Laterais: Antônia (Levante), Tamires (Corinthians), Bruninha (Gotham FC); Zagueiras: Kethellen (Real Madrid), Lauren (Madrid CFF), Mônica Hickman (Madrid CFF), Rafaelle (Arsenal); Meio-campistas: Ary Borges (Racing Louisville), Duda Sampaio (Corinthians), Luana (Corinthians), Adriana (Orlando Pride), Ana Vitória (Benfica); Andressa Alves (Roma); Atacantes: Kerolin (North Carolina Courage), Debinha (Kansas City Current), Marta (Orlando Pride), Geyse (Barcelona), Gabi Nunes (Madrid CFF), Bia Zaneratto (Palmeiras); Nycole (Benfica) (ANSA).