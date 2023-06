Com Koch e mensagens de Bia Haddad e Guga, Tênis na Lagoa completa 19 anos

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 19/06/2023 - 19:08 Compartilhe

O domingo, 18, foi especial para o projeto Tênis na Lagoa – Instituto Mirania Gomes Borges -, que completou 19 anos de existência e realizou uma festa nas quadras públicas da Lagoa Rodrigo de Freitas, situada na frente do Monte Líbano, com apoio da Granado e da loja Pro Shop.

Cerca de trezentas pessoas marcaram presença entre as 180 crianças que fazem parte do projeto, seus pais e convidados que puderam comer o bolo, salgadinhos e participaram do sorteio de brindes. As crianças ainda brincaram com os voluntários do Estenda sua Mão, da escola OLM.

Thomaz Koch, padrinho do projeto desde o seu início, ajudou a cortar o bolo ao lado do organizador e idealizador Alexandre Borges e o subprefeito da Zona Sul, Flávio Bittencourt: “Quem diria, 19 anos, estamos aí nessa maior alegria, garotada à mil por hora. Muito contentes por essa festa, parabéns ao Alexandre, à Paula, os principais mentores do projeto e desse evento ,muito importante essa iniciativa desse projeto”, disse a lenda do tênis brasileiro, um dos maiores jogadores da Copa Davis pelo país, campeão de duplas mistas de Roland Garros, com quartas de final de três dos quatro Grand Slams, tendo sido top 25 mundial.

Alunos do projeto homenagearam Bia Haddad Maia durante sua campanha histórica em Roland Garros com a semifinal, e a tenista top 10 do mundo retribuiu com uma mensagem de carinho: “Queria agradecer todo o apoio, toda força, o carinho de vocês e desejar parabéns por esse projeto que é lindo , vem de muitos anos, com causa muito linda que sempre acompanhei, muita longevidade e via o tênis”, disse a brasileira.

Gustavo Kuerten, tricampeão de Roland Garros, também mandou mensagem: “Parabéns Alexandre! Mais um ano de vida desse projeto maravilhoso , obrigado por contagiar essa gartoada com tênis, esperança, alegria, entusiasmo , sonho sempre, acreditando no futuro. Vamos em frente, vida longa”, disse.

Alexandre Borges comentou: “Festa foi muito linda, bem especial, veio todo mundo, muitos amigos. Estamos muito felizes e motivados a seguirmos rumo aos 20 anos do projeto”, destacou.

