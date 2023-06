Com interesse do Al Nassr e situação contratual indefinida no Botafogo, Luís Castro vive dias agitados na Data Fifa

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 7:00 Compartilhe

Apesar da folga e do período sem jogos, Luís Castro teve dias movimentados nesta semana de Data Fifa. O treinador tem recebido sondagens do futebol árabe e ainda está com futuro indefinido no Botafogo.

O Al Nassr está interessado na contratação do técnico e não medirá esforços para tentar tirá-lo do Brasil. O português, no entanto, vive um momento decisivo na temporada e está focado em continuar seu trabalho no Glorioso.

O contrato de Luís Castro no Botafogo está próximo de acabar. Os dirigentes alvinegros gostam do trabalho do treinador e buscam uma renovação. A tendência é que esta novela receba novos capítulos nas próximas semanas.

Apesar do interesse do Al Nassr e da situação contratual indefinida, Luís Castro está feliz no Botafogo. O time é líder do Brasileirão, está vivo na disputa da Sul-Americana e vem de uma sequência de resultados positivos na temporada.

O Glorioso entra em campo na próxima quinta-feira (22), diante do Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, pelo Brasileirão. A equipe alvinegra busca uma vitória fora de casa para se manter na primeira colocação da competição.

