Com gol olímpico de Kevin, Palmeiras elimina o Botafogo no Brasileirão Sub-20

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 17:56 Compartilhe

O Sub-20 do Palmeiras goleou o Botafogo por 4 a 0 nesta terça-feira (24), em Santo André e garantiu a sua vaga para a semifinal do Brasileirão Sub-20.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

A equipe contou com o reforço de Kevin, que foi recém promovido ao profissional do Palmeiras e logo no seu retorno à base, fez um golaço olímpico e ajudou o Verdão a eliminar os cariocas.

Luighi já havia aberto o placar para o Verdão antes de Kevin fazer a sua pintura, e na segunda etapa, Juninho fez mais dois e fechou o placar e a goleada que garantiu a classificação alviverde.

+ Verdão próximo de renovar com duas crias da Academia!

O Palmeiras agora espera Grêmio ou Corinthians por uma vaga na grande decisão.

Atual campeão da Copinha, o Verdão também é o atual campeão do Brasileirão Sub-20 e busca o tricampeonato da competição pela qual venceu pela primeira vez em 2018.