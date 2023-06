Com gol de pênalti de Tiquinho Soares, Botafogo vence Cuiabá e se mantém na liderança do Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 21:58 Compartilhe

O Botafogo venceu o Cuiabá por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (22), na Arena Pantanal, pela 11ª rodada do Brasileirão. O gol do Glorioso foi marcado pelo atacante Tiquinho Soares, de pênalti, no início do segundo tempo.

Com este resultado, os comandados de Luís Castro se mantiveram na liderança isolada do campeonato com 27 pontos. O Dourado, por outro lado, caiu para 16ª colocação da competição depois da derrota dentro de casa.

PRIMEIRO TEMPO

O início do duelo não teve grandes emoções. O Botafogo ameaçou apenas com um chute de fora da área de Marlon Freitas. O Cuiabá levou perigo com Rikelme e Isidro Pitta. O time mandante teve mais volume de jogo, mas pecou na conclusão das jogadas. A equipe alvinegra tentou construir ataques, mas tinha dificuldades em trocar passes e controlar as ações do meio-campo. Júnior Santos buscou lances em velocidade, mas não teve muito êxito. O primeiro tempo terminou 0 a 0.

SEGUNDO TEMPO

As substituições de Luís Castro no intervalo deram mais dinâmica ao setor ofensivo alvinegro. Aos 12 minutos, Luis Henrique foi derrubado pelo goleiro dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Tiquinho deslocou Walter e estufou as redes. O Dourado, depois do gol sofrido, foi com tudo em direção ao ataque e construiu chances perigosas com Iury Castrilho e Sobral, mas não conseguiu ser eficiente. Méritos para Lucas Perri, que fez grandes defesas no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023 – 11ª rodada

Cuiabá x Botafogo

Local: Arena Pantanal (Cuiabá)

Data: 22 de junho

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza

Assistentes: Alex Ribeiro e Luanderson Lima dos Santos

VAR: Wagner Reway

Cartões Amarelos: Victor Sá (BOT), Hugo (BOT) e Filipe Augusto (CUI)

Cartões Vermelhos:

GOLS: Tiquinho Soares (13/2°T)

CUIABÁ

Walter; Matheus Alexandre, Alan Empereur, Marllon e Rikelme; Fernando Sobral (Filipe Augusto/ 19-2°T), Raniele, Denilson (Ceppelini/ 32-2°T); Jonathan Cafú (Quagliata/19-2°T), Wellington Silva (Yuri Castilho/32/2°T) e Isidro Pitta.

BOTAFOGO

Lucas Perri; Rafael, Adryelson (Philipe Sampaio/23-2°T), Víctor Cuesta e Hugo ; Danilo Barbosa (Gustavo Sauer/0-2°T), Tchê Tchê e Marlon Freitas; Júnior Santos (Matías Segovia/0-2°T), Víctor Sá (Luis Henrique/0-2°T) e Tiquinho Soares (Matheus Nascimento/42-2°T).