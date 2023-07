Com gol de Davidson, Wuhan Three Towns vence confronto direto na Superliga Chinesa e embala na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 08/07/2023 - 12:59 Compartilhe

A vitória do Wuhan Three Towns sobre o Changchun Yatai por 2 a 1 neste sábado (08/07) teve um toque brasileiro. Davidson, grande destaque da equipe desde a última temporada, marcou o gol que abriu o placar e garantiu mais três pontos para a equipe na Superliga Chinesa. O resultado foi importante, também, por ser um confronto direto, e fez a equipe comandada pelo brasileiro ultrapassar o adversário na tabela. O Wuhan conquistou sua segunda vitória seguida no torneio e chegou aos seis jogos de invencibilidade na temporada.

Davidson, que voltou a ser titular na última partida após período lesionado, começou a partida novamente e acumula a segunda vitória consecutiva. E o jogo foi de completo domínio do Wuhan, jogando em sua casa. Mas o primeiro gol só saiu aos 23 do segundo tempo, com o brasileiro cobrando pênalti. Mas, três minutos depois, viu o adversário empatar com Jinxian. E aos 40 minutos, novamente em cobrança de pênalti, o ganês Aziz fechou o placar.

– Muito feliz por poder voltar a marcar e, principalmente, por ajudar o Wuhan a conquistar mais essa vitória. A gente sabia que seria uma partida difícil e importante, por se tratar de um confronto direto. E jogando dentro de casa precisávamos colocar nosso ritmo de jogo. Esses três pontos são importantes para manter esse ritmo positivo e a confiança da nossa equipe. Nosso próximo compromisso é contra o líder do campeonato e será mais uma batalha que enfrentaremos. Agora é descansar e já nos preparar para esse jogo – afirmou Davidson.

O Wuhan Three Towns volta a campo na próxima quarta-feira (12/07), às 8h35 (horário de Brasília), para enfrentar o Shanghai Port, líder da Superliga Chinesa.