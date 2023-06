Com gol de bicicleta e testes de Luxemburgo, Corinthians vence a Portuguesa em jogo-treino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 13:52 Compartilhe

O Corinthians venceu a Portuguesa por 2 a 0 em jogo-treino realizado neste sábado (17), no CT Joaquim Grava. Yuri Alberto e Adson marcaram os gols corintianos.

Sem Renato Augusto, que teve diagnostico um edema na panturrilha esquerda, Vanderlei Luxemburgo fez testes no meio-campo visando o clássico contra o Santos. O trio titular teve Roni, Fausto e Ruan Oliveira. O autor do gol de empate contra o Cuiabá teve contrato de empréstimo estendido até o final.

Bruno Méndez, com a seleção uruguaia, e Murillo, com inflamação na garganta, também foram desfalques.

Segundo o Meu Timão, Luxa montou a equipe titular com: Cássio; Fagner, Gil, Caetano e Bidu; Roni, Fausto Vera e Ruan Oliveira; Biro, Yuri Alberto e Róger Guedes.

Aos 40 minutos do primeiro tempo, Biro passou para Yuri Alberto, que dividiu com o zagueiro, levou a melhor e bateu para marcar o primeiro gol.

Aos 35 minutos da etapa final, Pedro cruzou pela esquerda, Giovane dividiu com o zagueiro e a bola sobrou para Adson dominar no peito e marcar de bicicleta.

O elenco alvinegro receberá folga no domingo e voltara ao CT na segunda-feira (19). Com nove pontos e uma posição acima da zona do rebaixamento, o Corinthians tem clássico contra o Santos para se afastar do Z4. A partida acontece na quarta-feira (21), às 20h, na Neo Química Arena.

