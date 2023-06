Com futuro indefinido, Icardi desembarca no Rio de Janeiro com Wanda Nara

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 24/06/2023 - 15:16 Compartilhe

De férias da temporada europeia, o atacante Mauro Icardi desembarcou neste sábado no Rio de Janeiro. O centroavante argentino chegou ao Brasil junto à namorada Wanda Nara e já publicou no story caminhando na orla da praia.

Icardi publicou imagens da chegada ao Brasil junto à Wanda Nara, com a legenda: “Do Rio com amor”. O atacante argentino de 30 anos e a modelo somam relacionamento de idas e vindas, repleto de polêmicas nos últimos anos.

A partir da próxima semana, Icardi não será mais atleta do Galatasaray, visto que o contrato de empréstimo junto ao PSG se encerra no dia 30. O jogador ainda não acenou por uma renovação e também não acertou com nenhuma outra equipe até o momento.

Com passagem pelas categorias de base do Barcelona, Icardi atuou por Sampdoria, Internazionale e Paris Saint-Germain até fechar com o clube turco. Na carreira, o atleta soma títulos do Campeonato Francês, Turco e Copa da França.

