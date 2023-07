Com futuro em aberto, Neymar se reapresenta no PSG, mas pode ser dúvida para amistosos

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 11/07/2023 - 11:10 Compartilhe

Com futuro ainda incerto no Paris Saint-Germain, Neymar se reapresentou no clube nesta segunda-feira (10). Sem atuar desde o dia 19 de fevereiro, quando sofreu uma lesão no tornozelo direito, o brasileiro segue sem previsão de retorno aos gramados.

De acordo com o jornal ‘L’Équipe’, o PSG ainda tem dúvidas sobre as condições do atacante para os amistosos de pré-temporada, que começam no próximo dia 21. O periódico também destaca que Neymar não realizou movimentos que forçassem o tornozelo direito em seus testes na reapresentação no clube.

O PSG trabalha com cautela para o retorno de Neymar aos gramados. O clube teme o risco de uma lesão muscular, uma vez que o camisa 10 não disputa uma partida oficial há quase cinco meses. A recuperação do jogador, contudo, será mais analisada quando o atacante retomar os treinamentos sob o comando de Luis Enrique, conforme informado pelo L’Equipe.