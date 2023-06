Com futuro em aberto, brasileiro traça metas na Eslováquia

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 27/06/2023 - 11:47 Compartilhe

A temporada 2022-23 no futebol europeu chegou ao fim com brasileiros espalhados pelo mundo que se destacaram, além das grandes ligas do continente. Na Eslováquia, por exemplo, o brasileiro João Guimarães se colocou em evidência na terceira divisão do país.

Com 10 gols e 12 assistências em 29 jogos, o meia foi um dos principais nomes do MFK Snina, que terminou a campanha nacional na quarta colocação, não garantindo a vaga para a segunda divisão.

+ Cupom LANCEFUT com 10% OFF para os fanáticos por esporte em compras acima de R$299,90

– Infelizmente não conseguimos alcançar os objetivos que gostaríamos, mas me motivo para a próxima temporada pelo meu desempenho, me preparei para que fosse um ano bom, e isso aconteceu. Agora é manter a intensidade para que a próxima temporada seja ainda melhor – disse João.

Com o contrato encerrado e ainda estudando as melhores possibilidades, o meia já iniciou a pré-temporada, focado na parte física e mental.

– Na hora certa as coisas vão acontecer. Estou tranquilo, sei do que sou capaz e já comecei os treinos para que essa mentalidade não diminua. Vou vencer, é esse o meu sonho – concluiu.