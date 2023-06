Com emoção no fim, Itália vence Holanda e fica com a terceira colocação da Nations League

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 18/06/2023 - 12:04 Compartilhe

Fora de casa, a Itália venceu a Holanda por 3 a 2 e ficou com a terceira colocação da Nations League após a derrota diante da Espanha na semifinal da competição. Na etapa inicial, Dimarco e Frattesi abriram o marcador para a Azzurra. Na segunda etapa, Bergwijn descontou o marcador, mas Chiesa colocou a Itália em vantagem novamente, enquanto Wijnaldum diminuiu a diferença mais uma vez na reta final da partida.

Na próxima Data Fifa, a Itália encara a Macedônia do Norte e a Ucrânia pelas Eliminatórias da Eurocopa. Por outro lado, a Holanda encara Grécia e Irlanda também pelas Eliminatórias da Euro 2024.

QUE EFICIÊNCIA

Na etapa inicial, a Holanda buscou controlar a partida, mas a Itália foi mais eficiente quando chegou ao ataque. Na primeira chegada, Raspadori recebeu um cruzamento na área e rolou de calcanhar para Dimarco acertar um belo chute de trivela e abrir o placar aos cinco minutos. Contando com a sorte, a Azzurra ampliou o marcador aos 19 minutos com Frattesi aproveitando uma dividida entre Gnonto e Wieffer, dominando a bola na barriga e estufando as redes na saída do goleiro. A equipe de Koeman teve a chance de descontar o marcador com Gakpo sendo acionado na área, mas finalizando pela linha de fundo em uma ótima oportunidade.Holanda e Itália fizeram um grande jogo neste domingo pela Nations League (Foto: KOEN VAN WEEL/ AFP)

EM VÃO

Na segunda etapa, a Holanda voltou pressionando e chegou a descontar o placar. Aos 22 minutos, Bergwijn aproveitou um corte da defesa após um cruzamento, driblou Dimarco e bateu de canhota para abrir o placar. Mas a Itália respondeu quatro minutos mais tarde com Chiesa sendo lançado em profundidade pela esquerda em um rápido contra-ataque, infiltrando na área e batendo cruzado para estufar as redes. Na reta final, Weghorst teve um gol anulado, mas em outra oportunidade o centroavante acionou Wijnaldum dentro da área e o meia deu números finais a partida.

