Com dores na virilha, Adryelson é dúvida para encarar o Palmeiras

O zagueiro Adryelson ainda sofre com dores na região da virilha, após sofrer uma pancada no duelo do Botafogo contra o Cuiabá na Arena Pantanal, na última quinta-feira. A presença do camisa 34 na partida contra o Palmeiras, neste domingo às 16h no Allianz Parque, não é garantida e o jogador é dúvida para o técnico Luís Castro.

Exames realizados na última sexta-feira, na volta do time ao Rio de Janeiro, não constataram nenhuma contusão séria, mas Adryelson ainda se queixa de dores. O pouco tempo de recuperação entre as partidas pode pesar e o jogador pode ser poupado. Caso Adryelson não jogue, o titular na zaga do Botafogo deve ser Phelipe Sampaio.

Adryelson e Victor Cuesta formam a dupla de zaga da melhor defesa do Brasileirão em 11 rodadas. Com apenas sete gols sofridos, o Botafogo é a equipe menos vazada do campeonato até o momento.

O Botafogo encara o Palmeiras no Allianz Parque neste domingo, a partir das 16h, em partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Glorioso lidera a competição, com 27 pontos, cinco à frente do Verdão. Em caso de vitória em São Paulo, o time comandado por Luís Castro abre oito pontos de vantagem do vice-líder.