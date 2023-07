Com dois de Rony, Palmeiras goleia o América-MG e vence a segunda seguida no Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 30/07/2023 - 17:57 Compartilhe

O Palmeiras goleou o América-MG por 4 a 1, neste domingo, no Independência, e garantiu mais três pontos no Brasileirão. Com gols de Murilo, Artur e Rony, que marcou duas vezes. Quem balançou a rede para os donos da casa foi Nicolas, ainda no primeiro tempo.

+ Veja tabela e classificação do Brasileirão-2023 clicando aqui

Com o resultado, o Alviverde subiu para a terceira posição na tabela com 31 pontos, enquanto o Coelho permanece na penúltima posição com apenas dez pontos. Agora ambos os times focam na Libertadores e na Sul-Americana, respectivamente.

+ Copo Stanley a partir de R$120,00. Bebida gelada nos 90′ de jogo do Verdão!

CINCO LANCES QUE MARCARAM O DUELO

> FORÇA AÉREA! Com o jogo difícil, nada melhor do que o Verdão acionar sua bola parada para abrir o placar. Menino cruzou na cabeça de Murilo, que desviou para fazer 1 a 0.

> JEJUM QUEBRADO! Depois de passar cinco jogos sem marcar no Brasileirão, Rony afastou a “zica” e aproveitou bate e rebate na área para fazer 2 a 0. Foi seu 11º gol na temporada.

> QUE SUFOCO! Apesar do 2 a 0 no placar, o Palmeiras deixou o América-MG “ressurgir” com um gol de Nicolas, em cobrança de falta desviada, e quase levou o empate no fim da primeira etapa, não fossem os desperdícios como o de Mastriani.

> BAIXINHO? Logo no início do segundo tempo, o Palmeiras tratou de afastar a empolgação do América-MG e ampliou a vantagem. O gol veio do pequenino Artur, de cabeça, aproveitando cruzamento de Mayke.

> 2X RONY! Confortável em campo, a goleada era questão de tempo para o Verdão. Veiga deixou Rony em ótimas condições, o camisa 10 driblou a marcação e finalizou bem para fazer 4 a 1. Em campo, o impedimento foi marcado, mas o VAR validou.

PRIMEIRO TEMPO

O jogo começou truncado muito por conta do gramado do Independência que está em péssimas condições. O Palmeiras sentia dificuldades de construir jogadas até que Gabriel Menino bateu falta na cabeça de Murilo e o placar foi aberto. Pouco depois, em um bate e rebate, a bola sobrou para Rony ampliar. No entanto, o Verdão seguia com dificuldades e permitiu ao Coelho diminuir a vantagem com Nicolas, batendo falta que desviou em Menino. No fim da primeira etapa, o time da casa ainda teve oportunidades de empatar, mas desperdiçou todas.

SEGUNDO TEMPO

Depois do susto no fim do primeiro tempo, o Palmeiras voltou disposto a afastar qualquer possibilidade de o América-MG crescer no jogo. Logo no início, Mayke cruzou na cabeça de Artur, que ampliou o placar para 3 a 1. O gol deixou o jogo ainda mais nas mãos do Alviverde, que foi criando chances até Veiga achar Rony, que resolveu bem a jogada e marcou seu segundo gol na partida, o quarto palmeirense. Dali em diante, o Verdão empilhou oportunidades perdidas, mas sacramentou a vitória em Belo Horizonte.

O QUE VEM POR AÍ

Com a vitória, o Palmeiras vai a 31 pontos na tabela e sobe para a terceira posição, atrás apenas de Flamengo e Botafogo. Já o América-MG permanece em penúltimo lugar na classificação com apenas dez pontos. Agora o Verdão muda a chavinha e foca na Libertadores, já que nesta quarta-feira (2), o time volta para Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG, pela partida de ida das oitavas de final. O Coelho, por sua vez, foca na Sul-Americana para enfrentar o Bragantino, nesta quinta-feira (3), em casa, também pelas oitavas da competição.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 x 4 PALMEIRAS

Local: Independência, Belo Horizonte (MG)

Data e hora: 30/7/2023, às 16h (de Brasília)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (Fifa/SC)

Assistentes: Luanderson Lima dos Santos (Fifa/BA) e Henrique Neu Ribeiro (SC)

VAR: Rodolpho Toski Marques (VAR-Fifa/PR)

Público e Renda: Não disponíveis

Cartões amarelos: Juninho e Paulinho Boia (AME) Gustavo Gómez (PAL)

Cartões vermelhos: –

Gols: Murilo (17’/1ºT) (0-1), Rony (25’/1ºT) (0-2), Nicolas (38’/1ºT) (1-2), Artur (7’/2ºT) (1-3), Rony (13’/2ºT) (1-4)

AMÉRICA-MG: Mateus Pasinato; Daniel Borges, Iago Maidana, Éder e Nicolar; Alê (Breno, aos 25’/2ºT), Martínez (Lucas Kal, 39’/2ºT) e Benítez (Juninho, aos 11’/2ºT); Pedrinho, Paulinho Boia (Matheusinho, aos 11’/2ºT) e Mastriani (Rodrigo Varanda, aos 11’/2ºT). Técnico: Vagner Mancini.

PALMEIRAS: Weverton; Mayke (Marcos Rocha, aos 19’/2ºT), Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael (Richard Ríos, aos 19’/2ºT), Gabriel Menino e Raphael Veiga (Luis Guilherme, aos 30’/2ºT); Artur (Breno Lopes, aos 30’/2ºT), Jhon Jhon e Rony (Flaco López, aos 31’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira.