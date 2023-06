Com direito a ‘olé’, Bragantino goleia o Flamengo pelo Brasileirão

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 23:22 Compartilhe

O Red Bull Bragantino dominou e goleou o Flamengo com autoridade em Bragança Paulista: 4 a 0. Os gols foram marcados por Eduardos Santos, Alerrandro e Henry Mosquera, que marcou duas vezes. Domínio total dos mandantes, do início ao fim da partida.



Com o resultado, o Flamengo perdeu a oportunidade de ultrapassar o Palmeiras e perdeu posição para o Grêmio, ou seja, vai terminar a rodada na quarta posição. O Bragantino, por sua vez, chegou aos 17 pontos e assumiu a nona colocação do Campeonato Brasileiro.



+ Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

Cinco lances que marcaram a partida



> Dominando totalmente as ações da partida, o Bragantino abriu o placar com o zagueiro Eduardo Santos, após cobrança de escanteio.



> G-O-L-A-Ç-O de Mosquera, em chute de fora da área, no canto de Matheus Cunha. O goleiro não teve chance de defender.



> Chances seguidas desperdiçadas pelo Flamengo, com Arrascaeta e Gerson. Quando se joga mal, o azar acompanha



> Alerrando marcou o terceiro e fechou o caixão. Atuação de gala do Bragantino, e pavorosa do Flamengo



> Mais um GOLAÇO de Mosquera. Fez um salseiro na defesa do Flamengo e finalizou no cantinho. É goleada em Bragança Paulista

O Flamengo jogou muito mal, enquanto o Bragantino fez um belíssimo jogo (Foto: Eduardo Carmim/Gazeta Press)

Como foi o primeiro tempo?



A primeira etapa ficou marcada por domínio total do Bragantino. Os mandantes tiveram a posse de bola, criaram muito mais chances (14 finalizações contra quatro do Flamengo) e conseguiram abrir o placar com o zagueiro Eduardo Santos, de cabeça. O Rubro-Negro, por sua vez, só chegou em uma oportunidade, desperdiçada por Pedro.



E a etapa final?



A etapa final viu o Bragantino ampliar a vantagem de maneira muito justa. Alerrandro e Mosquera, em dois golaços, completaram a goleada da equipe de Bragança Paulista. Diante de sua torcida, os mandantes fizeram excelente partida, enquanto o Flamengo fez seu pior jogo com Jorge Sampaoli.



+ Confira aqui mais detalhes da partida

O que vem por aí?



Na próxima rodada, a 12ª do Brasileirão, o Flamengo vai enfrentar o Santos, na Vila Belmiro, enquanto o Bragantino recebe o Goiás. Ambos os jogos serão disputados no domingo (25), às 18h30 (de Brasília).

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro 2023 – 11ª rodada

Red Bull Bragantino 0 x 0 Flamengo



Local: Estádio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista (SP)

Data: 22 de junho

Árbitro: Anderson Daronco (FIFA/RS)

Assistentes: Maurício Penna (RS) e Thiaggo Labes (SC)

Árbitro de vídeo (VAR): Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (FIFA/RN)

Público e Renda: Não divulgados



Cartões amarelos: –

Cartões vermelhos: –



GOLS: Eduardo Santos (1-0, aos 40′ do 1ºT), Mosquera (2-0, aos 3′ do 2ºT e 4-0, aos 36’do 2ºT) e Alerrando (3-0, aos 31′ do 2ºT)



RED BULL BRAGANTINO

Lucão; Juninho Capixaba, Eduardo Santos e Juan Patrick; Jadsom Silva (Aderlan, 18′ do 2ºT), Eric Ramires (Praxedes, 38′ do 2ºT), Matheus Fernandes e Lucas Evangelista (Gustavinho, 38′ do 2ºT); Vitinho (Marcos Vinicios, 18’/2ºT), Mosquera e Eduardo Sasha (Alerrando, 27′ do 2ºT).

Técnico: Pedro Caixinha



FLAMENGO

Matheus Cunha, Wesley, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira (Ayrton Lucas, 14’/2ºT); Thiago Maia, Arrascaeta (Victor Hugo, 40’/2ºT), Gerson e Everton Ribeiro (Erick Pulgar, 1′ do 2ºT); Everton Cebolinha (André, 40′ do 2ºT) e Pedro (Bruno Henrique, 14’/2ºT).

Técnico: Jorge Sampaoli