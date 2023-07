Com desfalques importantes, Corinthians fecha preparação para encarar o Bahia; veja provável escalação

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 14:31 Compartilhe

Mesmo com baixas importantes no elenco, Vanderlei Luxemburgo vai com os titulares para o duelo do Corinthians contra o Bahia, neste sábado (22), às 18h30, pela 16ª rodada do Brasileirão, na Arena Fonte Nova.

O principal desfalque é Róger Guedes, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Os garotos Adson, Wesley e Biro brigam pela vaga do camisa 10. No meio-campo, Luxa também não poderá contar com Gabriel Moscardo, volante titular desde a partida contra o Liverpool-URU, pela fase de grupos da Libertadores. O treinador corintiano deverá ir com Maycon ou Giuliano para a função.

Para substituir Rafael Ramos, que sofreu um estiramento do ligamento colateral medial do joelho direito na partida contra o Universitario, Vanderlei Luxemburgo relacionou o garoto Léo Mana.

Veja a lista dos relacionados do Timão para enfrentar o Bahia:

Goleiros: Carlos Miguel, Cássio e Matheus Donelli

Laterais: Fábio Santos, Fagner, Léo Mana e Matheus Bidu

Zagueiros: Bruno Méndez, Caetano, Gil e Murillo

Meio-campistas: Biro, Cantillo, Fausto Vera, Giuliano, Matheus Araújo, Matías Rojas, Maycon, Renato Augusto, Roni e Ruan Oliveira

Atacantes: Adson, Felipe Augusto, Romero, Wesley e Yuri Alberto

Luxemburgo finalizou a preparação para a partida contra o Bahia com um trabalho tático. Houve também repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas. A provável escalação da partida conta com: Cássio; Fagner, Gil, Murillo e Fábio Santos (Bidu); Maycon (Giuliano), Fausto Vera e Renato Augusto; Rojas, Yuri Alberto e Biro (Wesley/Ruan Oliveira)