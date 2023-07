Com dérbi de Milão na 4ª rodada, Série A divulga calendário

admin3i admin3 - https://istoe.com.br/author/admin3/ 05/07/2023 - 11:07 Compartilhe

ROMA, 5 JUL (ANSA) – A Lega Serie A divulgou nesta quarta-feira (5) o calendário da temporada 2023/24 da principal divisão do Campeonato Italiano.

A primeira rodada da Série A, que vai ser disputada no dia 20 de agosto, terá o atual campeão Napoli encarando o recém-promovido Frosinone no estádio Benito Stirpe.

Assim como o time partenopeo, o Milan também estreará fora de casa, mas contra o Bologna, equipe treinada pelo ítalo-brasileiro Thiago Motta e uma das surpresas da edição passada da liga italiana.

A Internazionale, por outro lado, atuará no San Siro diante do Monza, outro clube que conseguiu bons resultados na temporada anterior. Ainda entre os times lombardos, a Atalanta estreia diante do Sassuolo em Reggio Emilia.

Procurando fazer um campeonato bem mais consistente, a Juventus vai até Údine, no norte da Itália, pegar a Udinese.

Entre os clubes da capital, a Roma começará sua trajetória dentro de casa diante da Salernitana, equipe comandada pelo português Paulo Sousa. A Lazio, por sua vez, terá um duelo complicado contra o Lecce no Via del Mare.

O primeiro grande clássico da próxima temporada ocorrerá em 17 de setembro, pela quarta rodada. Na data, Inter e Milan se enfrentarão no San Siro em uma reedição das semifinais da Liga dos Campeões. (ANSA).