Com demandas de Atlético-MG e Cruzeiro, Mineirão promete remanejar eventos para preservar gramado

Constantemente criticado por prejudicar a qualidade das partidas de futebol, o gramado do Mineirão não deve sediar tantos shows no segundo semestre do ano. Essa é uma promessa do próprio estádio, que, em nota, afirmou estudar as possibilidades de remanejar os eventos musicais para outros espaços do Gigante da Pampulha, que não seja o campo.



A promessa vem depois de inúmeras cobranças de Atlético-MG e Cruzeiro, que reclamam do precariedade do gramado, mas seguem mandando grande parte seus jogos no Mineirão, muitas vez por falta de opção, já que a Arena Independência é do América-MG e a Arena MRV, no caso do Galo, ainda não tem data para receber a primeira partida oficial.



No entanto, ainda no comunicado divulgado na manhã desta quinta-feira, 22 de junho, o Gigante da Pampulha reafirmou ser uma arena multiuso, e ponderou que o calendário tardio do futebol prejudicou os outros eventos culturais. O estádio afirmou que faz a reavaliação de sua temporada, e analisa cada caso separadamente.



Veja a nota do estádio, na íntegra:

“Com a volta do Cruzeiro e o gradativo adiamento do Atlético de mudança de casa (Arena MRV), o Mineirão tem feito esforços para readequar sua agenda de eventos programados com os jogos de futebol posteriormente indicados pelos clubes para o estádio. Os eventos de gramado estão sendo remanejados, em diálogo com os produtores, para outros espaços como esplanada e estacionamentos.

O planejamento tardio dos jogos de futebol afetará a agenda cultural que preencheria a ociosidade do gramado. O calendário está em reavaliação e sendo analisado caso a caso, uma vez que a agenda e a formatação dos eventos é muito diversa. O Mineirão, por sua vez, se mantém como uma plataforma multiuso que continuará desenvolvendo a indústria criativa, recebendo jogos de futebol e eventos culturais.”