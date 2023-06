Com Cristiane como embaixadora, projeto social ‘Em Busca de Uma Estrela’ seleciona 32 atletas para clubes de futebol feminino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 17:44 Compartilhe

Um ano após o seu início, o projeto “Em Busca de Uma Estrela”, de forma inovadora e pioneira, realizou um draft com 120 jovens jogadoras de futebol, sendo que 32 delas foram selecionadas por olheiros para participarem de grandes times filiados à Federação Paulista de Futebol, além de uma que irá para os Estados Unidos. Cristiane, atacante do Santos, multicampeã por clubes e pela Seleção Brasileira, é embaixadora da iniciativa.

Desde o início, foram oito sessões de peneira, nos três primeiros meses, organizadas em diferentes áreas de alta vulnerabilidade social da cidade, com 120 atletas, entre 13 e 19 anos, sendo selecionadas para seguir em frente e tendo acesso nos 9 meses seguintes aos treinamentos com uma equipe técnica de alta performance e a toda estrutura necessária disponibilizada pelo projeto, com sede na “Nossa Arena”, na Barra Funda. Elas contam com transporte direto do metrô, assistência médica, dentária, nutricional, fisioterapia, assistência social e psicológica.

A proposta sempre foi usar o esporte como instrumento de transformação educacional e social e proporcionar a possibilidade de inserção das meninas no mercado esportivo, buscando ser um fator de mudança e trabalhando positivamente para o próximo passo do futebol feminino no Brasil. E as primeira metas foram alcançadas: Neste primeiro ano foram 32 atletas encaminhadas para times tradicionais, como Santos, Red Bull Bragantino, Centro Olímpico, SKA, Audax, São Caetano e PSG. Uma atleta irá para os Estados Unidos, jogar na Cowley University.

“Ver os principais clubes do futebol feminino acreditando no nosso trabalho e nas meninas, nos enche de orgulho e nos traz ainda mais motivação para seguirmos investindo no desenvolvimento e formação das nossas atletas e perseguirmos sempre a evolução e expansão do projeto”, relatou Camila Estefano, gerente geral do projeto.

– Estou muito feliz de fazer parte de um projeto como esse, vendo as atletas draftadas nas equipes. É um passo muito grande e importante na vida delas. Agora elas terão esse dia a dia mais intenso, de treinamentos, competitividade, que farão diferença, são muito importantes. Estou num projeto que acredita no sonho das meninas, isso me deixa realizada – vibrou Cristiane.

Lançado pelo CADES, Instituto Cidadania Através do Esporte, o “Em Busca de Uma Estrela” conta com o patrocínio de grandes marcas desde o início como Droga Raia, Unilever, Volkswagen Financial Services, APSEN Farmacêutica, Ticket, Consórcio Embracon, Europ Assistance, Pinheiro Neto Advogados, Sabesp, Pernambucanas, Usiminas, Dryko Impermeabilizantes e Evonik. Chegaram para compor esse time a Ernest Yang, BMG, Prodesp, EMAE e ZAP. Os patrocinadores, por meio da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, contam com exposição de marca e ativações durante a realização do projeto, além de receber contrapartidas em mídias sociais do projeto. Todo material para treinamentos é fornecido pela Penalty.

– O ‘Em Busca de Uma Estrela’ é um projeto inovador e extremamente necessário para o esporte brasileiro. Abraçamos a ideia porque sabemos o quão é importante oportunizar jovens talentos. O futebol feminino está em crescimento e, quando várias pessoas se juntam em prol de um mesmo objetivo, esse processo é fortalecido, trazendo benefícios para a modalidade – pontua Bernardo Caixeta, gerente de marketing e relações esportivas da Penalty, empresa que patrocinou a iniciativa fornecendo coletes, bolas, uniformes, equipamentos e chuteiras para todas as meninas participantes.

