Com contrato até 2026, Lewandowski não descarta aposentadoria no Barcelona: ‘Está perto’

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 16:19 Compartilhe

Há alguns anos, aposentadorias de jogadores marcantes estão cada vez mais comum. Aos 34 anos, o polonês Robert Lewandowski pode entrar na lista de ex-jogador nas próximas temporadas. O atacante do Barcelona revelou que está mais perto do que longe de pendurar as chuteiras.

Multicampeão pelo Borussia Dortmund e Bayern de Munique, Lewa chegou ao Barcelona em junho de 2022 e, em sua primeira temporada, conquistou a La Liga e Supertaça da Espanha, além do título de artilheiro do Campeonato Espanhol com 23 gols. Em entrevista ao Canal + Sport, da Polônia, o camisa 9 falou sobre a aposentadoria e quando a decisão será tomada.

+ Neymar faz ‘carta aberta’ para Bruna Biancardi e bebê do casal, e pede perdão: ‘Errei com vocês’

– Minha aposentadoria? Está perto. É muito possível que termine a minha carreira no Barcelona, ​​onde eu e a minha família nos sentimos muito à vontade.

Lewandowski tem vínculo com o Barcelona até junho de 2026, podendo ser prorrogado. É a partir desta data que o jogador confirmou pensar sobre deixar as quatro linhas, rechaçando a possibilidade de jogar o futebol árabe, mercado que tem se tornado comum para jogadores estrelados.

– Só depois de acabar o meu contrato é que vou começar a questionar-me se quero continuar a jogar. Arábia Saudita? Hoje estou feliz em Barcelona. Sinto que estou em um clube que me convém. Então quero cumprir meu contrato – disse.

Apesar da idade, Lewandowski segue sendo artilheiro por onde passa. O jogador marcou 33 gols em 46 jogos na temporada e se mostrou satisfeito com número, considerado abaixo dos padrões por conta de nova função dentro de campo.

– Senti que poderia marcar menos gols porque precisava encontrar uma nova função. Tinha de me concentrar nem outras coisas, tinha de ser importante dentro e fora de campo.

E MAIS: