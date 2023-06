Com caixões para Rueda e jogadores, torcida do Santos protesta no CT Rei Pelé

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 17/06/2023 - 12:55 Compartilhe

Um sábado de manhã é comumente utilizado pelas pessoas como um momento de descanso após uma semana agitada. Contudo, para parte da torcida do Santos, o amanhecer deste dia 17 serviu para protestos na frente do Centro de Treinamento Rei Pelé.

Munidos de caixões com fotos do presidente Andres Rueda, os jogadores Eduardo Bauermann e Nathan, e demais membros do Comitê Gestor, os santistas manifestaram a insatisfação com o momento do Santos.

Após quedas na Copa do Brasil e na Sul-Americana, além da sequência de oito jogos sem vencer, a torcida alvinegra cobrou uma vitória diante do rival Corinthians, na próxima quarta-feira (21)

A torcida do Alvinegro empunhou faixas de protesto contra o elenco, jogou pipocas na fachada do CT e proferiu xingamentos para gestores do clube, como o presidente Rueda e o coordenador esportivo Falcão. Entre os cânticos da torcida, houve a entoação de um grito contra a venda da SAF do Santos.Torcedores se manifestam sobre a situação do Santos (Foto: Gabriel Teles / Lance!)

Durante o protesto, líderes das torcidas organizadas entraram no Centro de Treinamento e debateram a situação do time com jogadores, o treinador Odair Hellmann e o presidente Rueda.

Sob a promessa de uma mudança de perspectiva no próximo jogo, o clássico alvinegro desta quarta acontece às 20h, pela 11ª rodada do Brasileirão.

