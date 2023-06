Com brasileira na lista, veja top 10 das influenciadoras da Copa do Mundo Feminina 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 28/06/2023 - 13:45 Compartilhe

Com a aproximação da Copa do Mundo Feminina de Futebol, a Nielsen Sports fez um levantamento com as jogadoras que mais possui influência no Instagram. Alisha Lehmann é a top 1 da lista, acumulando no total 13,5 milhões de seguidores, superando a americana Alex Morgan, que possui 10 Milhões.

– As jogadoras de futebol que participarão da Copa do Mundo 2023 não são só atletas excepcionais, mas também potências nas redes sociais, capazes de gerar conversas impactantes e fomentar conexões genuínas com seus seguidores – afirmou Jon Stainer, diretor geral global da Nielsen.

Segundo a Nielsen InfluenceScope, os seguidores de Alisha cresceram mais de 75% no último ano. A atacante desbancou o tenista Roger Federer como o mais popular esportista suíço no Twitter. A esportista de 24 anos representa diversas marcas como a Coca Cola, EA Sports, a empresa de moda Boohoo, de perfumes Gisada e a de joias MJ Jones.

Além delas, a brasileira Marta está presente no ranking. A atacante ficou em 6º na tabela, sendo a única representante do Brasil.

No ranking, a que mais ganhou seguidores foi a alemã Jule Brand, do Wolfsburg. Segundo a Nielsen, o crescimento foi de 517% no último ano.

VEJA O RANKING: