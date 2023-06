Com avanços no digital, Flamengo ultrapassa a marca de 1 milhão de ingressos vendidos em 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/06/2023 - 14:11 Compartilhe

O Flamengo ultrapassou a marca de 1 milhão de ingressos vendidos em 2023. A marca veio graças à abertura de vendas para o jogo da Libertadores diante do Aucas, pela última rodada da primeira fase do torneio continental.

Na rodada deste último final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, o clube colocou 62.967 pessoas no estádio do Maracanã, na vitória de 3 a 0 sobre o Grêmio. Em apenas seis meses do ano, trata-se de um dos recordes no país, ainda mais levando em conta as excelentes médias de público obtidas nas competições vigentes nesta temporada. No total, foram 1.015.101 ingressos de futebol vendidos nesta temporada.

O confronto diante do Racing-ARG, na última semana, registrou o maior público de times brasileiros como mandantes na atual edição da Libertadores: foram 58.867 pagantes e 63.963 presentes. No futebol brasileiro, o recorde também é do Rubro-Negro, na vitória de 2 a 0 sobre o Fluminense, pelo confronto de volta das quartas de final da Copa do Brasil – foram 64.787 pagantes e 69.978 presentes.

Um dos pontos de sucesso para essa performance está na parte digital fornecida por uma das parceiras do clube, a Imply. A plataforma tem oferecido um ambiente personalizado com experiências inovadoras e projetadas para altos volumes de público, segurança através de tecnologias antifraude e eficiência operacional, incluindo as ferramentas digitais e suporte e staff de bilheteria. Em ambos, foram comercializados, em média, 400 ingressos por minuto.

Para exemplicar a agilidade dessa operação, no Fla-Flu foram vendidos 25 mil ingressos nas primeiras horas para a torcida do Flamengo, que esgotou sua carga antecipadamente. Já em Flamengo x Racing, as entradas também foram esgotadas antecipadamente de maneira on-line para a torcida mandante, e os visitantes também puderam comprar seus ingressos de maneira on-line.Os rubro-negros tem feito lindas festas no Maracanã (Foto: Paula Reis/Flamengo)

Além disso, os serviços contam com integração ao sócio-torcedor e gestão de ondas de vendas, integração com controle de acessos do Maracanã, equipes de suporte e staffs de bilheteria, com a inclusão de um QR Code dinâmico, como mais uma forma de acesso exclusiva para o sócio-torcedor em alguns setores do estádio.

“Quando falamos em venda de ingressos, a confiabilidade, a segurança e a alta performance são essenciais para garantir a satisfação do torcedor. O Flamengo tem a maior torcida do Brasil e contar com uma plataforma completa, dinâmica e responsiva como a da Imply impacta diretamente presença do público que é um dos fatores de sucesso do time, dentro do campo. É uma parceria sólida e consolidada”, destaca Daniel Bonvini, gerente de Marketing do Flamengo.

