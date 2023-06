Com assédio por Luís Castro e lesões importantes, Botafogo luta para manter foco na temporada

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/06/2023 - 6:00 Compartilhe

O Botafogo teve dias agitados nesta última semana de Data Fifa. Além do interesse do Al Nassr em contratar Luís Castro, jogadores importantes do elenco alvinegro se lesionaram e serão desfalques no próximo compromisso da temporada.

O futuro do treinador vem sendo muito repercutido nos últimos dias e uma saída neste momento seria prejudicial para a sequência da temporada. O técnico ganhou muito prestígio internamente depois do Glorioso embalar uma sequência de resultados positivos e chegar na liderança do Brasileirão.

A Data Fifa vinha sendo utilizada para calibrar as energias e recuperar os atletas que estavam lesionados e desgastados. No entanto, Luís Castro acabou contando com novos desfalques durante este período. Lucas Fernandes, Gabriel Pires e Matías Segovia se contundiram nos últimos dias e serão ausências no jogo diante do Cuiabá. Marçal, com um problema no joelho, só retornará aos gramados em julho.

Além dos lesionados, vale lembrar que Eduardo está suspenso do próximo do jogo por ter sido advertido com terceiro cartão amarelo. Rafael e Luís Castro também podem ser punidos pelo STJD em virtude das expulsões na partida diante do Flamengo. A expectativa é que a equipe alvinegra saiba lidar com estes imprevistos e se mantenha competitiva dentro de campo.

O Botafogo entra em campo na próxima quinta-feira, diante do Cuiabá, às 20h, na Arena Pantanal, em partida válida pelo Brasileirão. Apesar dos desfalques e do assédio em Luís Castro, os jogadores alvinegros vão com tudo em busca de uma vitória para se manterem na liderança isolada da competição.

