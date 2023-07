Com Aníbal Moreno longe, Palmeiras abre conversas com outro volante argentino

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 25/07/2023 - 13:05 Compartilhe

O Palmeiras partiu para o seu “plano B” na busca por um “camisa 5” na Argentina. Após ver Aníbal Moreno, do Racing-ARG, ficar cada vez mais longe, o Verdão abriu conversas com o Huracán-ARG para contratar Santiago Hezze. A informação foi publicada primeiramente pelo Nosso Palestra e confirmada pelo Lance!.

Aos 21 anos, Hezze pinta como uma opção mais “barata” e menos complicada de negociar. Diferentemente do Racing, o Huracán não está na disputa da Libertadores, nem da Copa Sul-Americana, o que poderia facilitar a liberação do jogador.

Conforme adiantado pelo Nosso Palestra, o Verdão planeja investir entre 4 e 5 milhões de dólares (entre R$ 19 milhões e R$ 23,7 milhões na cotação atual) para comprar 50% dos direitos de Hezze. O clube argentino tem 80% desses direitos e os 20% restantes pertencem ao jogador.

Segundo apurado pela reportagem, se houve uma proposta oficial nessas condições, o Huracán não deve fazer muito esforço para segurar o jovem atleta, que já chegou a ser sondado por clubes europeus nesta janela de transferências. A agremiação argentina precisa fazer pelo menos duas vendas, e os principais ativos seriam o próprio Santiago Hezze e o atacante Juan Gauto, que está a caminho do Racing.

Hezze é um dos principais nomes de sua posição no país e já frequentou a seleção pré-Olímpica da Argentina. Por ser jovem, tem alto potencial de revenda, o que atrai o Verdão, que entende que em um futuro próximo pode lucrar em cima do investimento realizado.

Apesar das conversas pelo plano B, o Palmeiras ainda não desistiu de Aníbal Moreno, do Racing-ARG. A última oferta palmeirense foi de 7,5 milhões de dólares (R$ 35,6 milhões na cotação atual), mas foi prontamente recusada pelos argentinos, que querem 10 milhões de dólares livres de impostos (R$ 47,4 milhões). Com prazo curto e o jogo duro por parte dos hermanos, o Alviverde vê o acordo distante neste momento.

O Verdão busca um substituto para Danilo desde janeiro, quando o volante foi vendido ao Nottingham Forest-ING. De lá para cá, o clube acumulou negociações e conversas frustradas. Wendel, do Zenit-RUS, Matheus Henrique, do Sassuolo-ITA e Walace, da Udinese-ITA foram alguns dos nomes que entraram no radar palmeirense, mas não chegaram como reforços.