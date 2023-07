Com Alexia Putellas em campo, Espanha vence a Costa Rica; confira resultados do dia da Copa do Mundo Feminina 2023

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 21/07/2023 - 7:32 Compartilhe

A Copa do Mundo Feminina encerrou o segundo dia de partidas com três jogos. Na madrugada desta sexta-feira (21), a Espanha, de Alexia Putellas, e a Suíça venceram e lideram seus grupos, enquanto Nigéria e Canadá empataram sem gols.

A seleção espanhola entrou em campo contra a Costa Rica e venceu de forma tranquila com a presença da melhor jogadora do mundo. A camisa 11 do Barcelona, que está em recuperação física após lesão no ligamento do joelho, fez a estreia entrando aos 32 minutos do segundo tempo.

+ Nova Zelândia vence Noruega na abertura da Copa do Mundo Feminina. Veja as imagens

Mais cedo, dois outros jogos. A Suíça venceu Filipinas por 2 a 0, com gols de Bachmann e Piubel, apesar de ter visto as adversárias começarem melhor na partida e até marcarem gol, mas invalidado por impedimento. O primeiro confronto da madrugada foi entre Nigéria e Canadá, que terminou com um empate em 0 a 0 e expulsão da nigerian Deborah Abiodun, nos acréscimos.

Favorita ao título, a seleção dos Estados Unidos entra em campo na noite desta sexta-feira (21), contra o Vietnã, a partir das 22h (de Brasília).