Código promocional Sportingbet: Ganhe até R$300 de bônus

Em busca de um código promocional Sportingbet? Então fique tranquilo que vamos te explicar passo a passo. Atualmente, a Sportingbet Brasil não tem um código promocional ativo para o Brasil, mas há uma oferta de boas-vindas para os novos apostadores: 100% do primeiro depósito até R$300.

Além disso, vale destacar que a Bwin e a Betboo, plataformas de apostas do mesmo grupo da Sportingbet também oferecem um bônus de boas-vindas atualmente para o Brasil.

Mas se você quer experimentar as casas de apostas esportivas com um código promocional, confira também nossos artigos sobre o código de bônus bet365 e o código promocional Betano.

Como abrir uma conta na Sportingbet: Guia passo a passo

Fique tranquilo que quando a casa disponibilizar um código promocional Sportingbet vamos atualizar este artigo. Mas a Sportingbet Brasil não deixa nada a desejar às outras casas de apostas como Betano e bet365 e, na verdade, a oferta de boas-vindas é até superior ao das outras queridinhas dos brasileiros.

Se você quer abrir uma conta, vamos te ensinar passo a passo:

– Primeiramente, acesse o site da Sportingbet e clique em receber bônus

– Então, agora e complete com seus dados pessoais.

– Em seguida, realize o primeiro depósito na plataforma online. Para ter acesso ao bônus, a casa exige um depósito mínimo de R$20

– Após fazer seu primeiro depósito você pode começar a apostar no seu evento favorito

Produto Bônus e ofertas Código promocional Sportingbet Apostas esportivas Bônus de 100% do primeiro depósito até R$300 Ativar oferta

Casino Bônus de 100% do primeiro depósito até R$600 Ativar oferta

Bônus de boas-vindas Sportingbet



A oferta de boas-vindas da Sportingbet é, atualmente, uma das mais atrativas entre os melhores sites de apostas do Brasil. Isso porque com um depósito mínimo de R$20 o apostador ganha 100% do valor em forma de bônus.

Assim, se você depositar R$300, por exemplo, terá mais R$300 para apostar. Mas se seu depósito for de R$500, o bônus será de R$300 porque esse é o limite (100% até R$300).

Termos & Condições do bônus de boas-vindas

O bônus de boas-vindas da Sportingbet conta com algumas regras que são chamadas “termos e condições”. É importante ficar atento às regras na plataforma de apostas. Sendo assim, destacamos alguns requisitos básicos:

– A oferta é válida para novos clientes

– Para receber o bônus o cliente precisa fazer um depósito que seja igual ou superior a R$20

– O bônus é válido somente para clientes registrados no Brasil.

– Para efetuar um saque do bônus ou dos ganhos gerados por ele, o cliente deverá apostar 3 vezes a soma do valor do bônus com o valor do depósito (Bônus + depósito x 3) em apostas esportivas com uma cota mínima (odds) de 1,7.

Além dessas regras, aplicam-se os Termos e Condições e regras gerais da Entain._

No que posso apostar com a Sportingbet?



A casa de apostas não oferece um código promocional Sportingbet, mas tem um cenário de apostas esportivas extremamente amplo e atrativo. Afinal, o site anuncia mais de 8 mil oportunidades diárias de apostas online.

Para começar, são mais de 90 esportes. Então, os interessados podem realizar apostas esportivas em esportes muito populares no Brasil, tais como, por exemplo:

– Futebol

– Vôlei

– Fórmula 1

– Vôlei de praia

– Tênis

– Basquete

– Corridas de cavalo

– MMA

– Futebol americano

Como apostar na Sportingbet?

Ao selecionar um evento esportivo, o mercado de apostas também é bem amplo e traz recursos até mesmo para os apostadores mais ousados.



Para exemplificar, em um torneio de futebol, os interessados podem registrar palpites muito variados, como equipe vencedora, artilheiro, equipes que chegarão à final, de qual grupo serão os vencedores, artilheiro por time e muitas outras opções.

Ao selecionar uma determinada partida, as possibilidades também são incríveis. A princípio, você pode pensar que as apostas se limitam a opções mais clássicas, como palpites sobre o resultado exato e quantidade de gols de um jogo de futebol e de um jogador, por exemplo. E, claro, essas categorias estão disponíveis no site e fazem bastante sucesso.

No entanto, existem muitas outras que preveem detalhes das partidas, como: será necessário o auxílio de árbitro de vídeo VAR, se atletas receberão cartão amarelo, qual será o tempo (primeiro ou segundo) com mais gols e outros muitos cenários.

É importante lembrar que, via de regra, as apostas consideram os resultados no tempo regulamentar da partida. Portanto, prorrogação ou cobranças de pênaltis não são contabilizados quando ocorrem.

Além disso, se uma partida de futebol acontecer, mas não for concluída de acordo com o formato correto de 90 minutos em 2 tempos, todas as apostas serão anuladas. Ainda em jogos de futebol, se qualquer equipe começar o jogo com menos de 11 jogadores, todas as apostas serão anuladas.

Adicionalmente, existe o recurso Criar Aposta, que permite combinar seleções do mesmo jogo em uma única aposta, com retornos maiores.

O que são odds de apostas esportivas



Para tomar suas decisões com mais embasamento, mesmo antes da bola começar a rolar, as odds (cotações) já estão disponíveis no site. E funciona daquela maneira: quanto maior a possibilidade de um evento ou resultado ocorrer, menor o risco e menores as odds. O contrário também acontece: maiores riscos, maiores odds e maiores lucros se o evento acontecer.

Esse raciocínio deve sempre ser utilizado ao tomar as decisões de apostas esportivas, já que o retorno será proporcional ao risco. Além disso, as odds são atualizadas constantemente, de acordo com a campanha dos times, desempenho dos atletas e lances da partida propriamente dita.

Apostas ao vivo e streaming de eventos na Sportingbet

A aposta ao vivo está disponível na plataforma. Ou seja, você pode realizar apostas e mudar seus palpites enquanto um determinado evento esportivo acontece, como uma partida de futebol. Além disso, o cash out pode ser usado durante a transmissão. Ou seja, o usuário pode resgatar ganhos (ou pelo menos reduzir as perdas) durante a partida.

Veja o passo a passo para apostas ao vivo na Sportingbet:

– Acesse a página Ao vivo na barra de navegação ou na página de esportes da Sportingbet.

– Em seguida, veja as opções e cotas praticadas naquele momento.

– Então, selecione as alternativas que deseja adicionar ao seu cupom de apostas.

– No seu cupom de apostas, selecione seu tipo de aposta: simples, acumulada ou de sistema.

– Agora, digite o valor da aposta nos eventos selecionados. Nesta etapa, você será informado sobre qual é o valor mínimo por aposta.

– Para confirmar, basta usar o botão “Apostar”.

– Prontinho! A página de confirmação será exibida após o processamento da plataforma. Então, basta acompanhar e torcer.

Enfim, a aposta ao vivo, com certeza, se torna uma função bem interessante para os apostadores tomarem decisões a partir do que está acontecendo na partida. Sem dúvida, essa possibilidade amplia as opções de apostas e a interação dos jogadores com a plataforma. Afinal, a cada novo lance, novas decisões podem ser tomadas.

Aliás, o streaming é outra função muito bacana da plataforma. Assim, você pode assistir a jogos diretamente pelo site, por meio do Sportingbet Vídeo Ao vivo. Para começar, os clientes podem acompanhar futebol, basquete, vôlei, tênis e outras opções por meio dessa ferramenta.

Obviamente, é indicado que você tenha uma boa conexão à internet para poder aproveitar a exibição dos vídeos. Em geral, para uma melhor experiência, a casa de apostas indica que seus clientes, se possível, usem uma conexão de internet fixa com uma velocidade de conexão de 1 Mbit/s (ADSL) ou mais. Além disso, os requisitos gerais do sistema recomendados são 256 MB de RAM, processador de 1 GHz e Adobe Flash Player 9.0 ou superior.

Antes de mais nada, você precisa ter feito login no site para poder assistir a um vídeo ao vivo. Os eventos com cobertura de vídeo apresentam um ícone de vídeo amarelo. Dessa forma, para começar o vídeo, basta clicar nesse ícone. Outra opção é o botão Reproduzir, diretamente no vídeo. As opções relacionadas ao volume ficam abaixo do vídeo.

Em conclusão, a Sportingbet ao vivo é um ponto forte da casa de apostas. Mesmo assim, é preciso lembrar que a exibição em tempo real pode sofrer atrasos, geralmente de 2 a 4 segundos. Por isso, o usuário levar isso em conta é bem importante, já que a plataforma não terá responsabilidade em caso de eventuais perdas causadas pela exibição e seus atrasos.

Aliás, ainda falando sobre a experiência dos clientes da Sportingbet nas apostas esportivas, a plataforma passou a oferecer o recurso de compartilhar a aposta com os amigos. Dessa maneira, o apostador pode compartilhar seus palpites através do WhatsApp, Facebook, e-mail etc.

App Sportingbet

O site da Sportingbet Brasil é bem adaptado para o mobile, então, os recursos mais importantes de apostas, cassino, bingo, ofertas e promoções são acessíveis nos smartphones e tablets.

Porém, quem preferir pode usar também o Sportingbet App, disponível para download no site da casa de apostas.

Esse app só é compatível com sistema operacional Android. Dessa forma, os clientes que preferem iPhone (que usa sistema iOS) não conseguem utilizar o app por enquanto.

Vale lembrar que as lojas de aplicativos não autorizam programas de apostas. Portanto, o app precisa ser baixado diretamente na Sportingbet Brasil. Nesta página, o usuário encontrará algumas dicas que o ajudarão a configurar o smartphone ou tablet Android para começar a rodar o app.

Opções de pagamento na Sportingbet



A casa de apostas é bem prática para as transações financeiras, e oferece muitas opções. Como já mencionado, o valor mínimo para um depósito é de R$20.



PIX

Então, para efetuar o primeiro ou demais depósitos no site, os usuários podem usar o PIX. Isso mesmo, é possível realizar a transferência instantânea de recursos da sua conta corrente ou poupança para o site. Então, é uma ótima opção, já que funciona para transferência imediata 24 horas por dia, nos sete dias da semana, a um toque na tela do celular.

Aliás, é mesmo bem fácil pagar por PIX. Funciona assim: basta escolher PIX na lista de formas de pagamento disponíveis na Sportingbet. Então, será gerado o QR Code pela Sportingbet, que poderá ser lido pelo app do banco.

Ah, não esqueça que apenas sua própria conta pode ser usada, ok? Ou seja, PIX a partir de contas jurídicas e contas de outras pessoas físicas não são aceitos.

Boleto bancário

O boleto bancário também é uma das opções de pagamento bem interessantes disponíveis na casa de apostas. Afinal, o boleto pode ser pago por internet banking e em agências bancárias ou casas lotéricas. Aliás, se o prazo vencer sem que você tenha realizado o depósito, você precisa gerar um novo boleto com o vencimento atualizado.

No caso dos boletos, há uma opção bacana: a liberação antecipada. Em outras palavras, o cliente não precisa esperar a compensação bancária para começar a usar os valores nas apostas esportivas. Porém, para liberar esse benefício, você precisa enviar o comprovante de pagamento.

Transferência bancária

A transferência bancária pode ser feita a partir do Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa Econômica Federal e Santander. O tempo de processamento da transação também é bem rápido: em geral, até 15 minutos a partir do pagamento.

Cartões de crédito

Por fim, cartões de crédito (Visa e Mastercard) também podem ser usados pelos clientes, assim como Apple Pay.

Carteiras virtuais

Outras carteiras digitais também são parceiras da Sportingbet e aparecem como alternativa para os usuários realizarem transações, como ecoPays, AstoPay, Paysafecard e Skrill.

O depósito mínimo é de R$20. O depósito máximo é de R$10 mil.

Sportingbet não cobra taxa

Por fim, vale lembrar que a Sportingbet não cobra taxas para depósito e outras transações. Porém, é recomendado que os clientes confiram se o método escolhido cobra valores para as movimentações.

Por outro lado, para efetuar o resgate dos valores disponíveis na casa de apostas, os clientes podem escolher entre transferência bancária, cartão de débito, cartão de crédito e carteiras eletrônicas, incluindo Paypal.

Aliás, os apostadores conseguem acompanhar o status de sua retirada, já que o tempo de processamento varia de acordo com o método escolhido. Para isso, faça login, acesse o caixa e selecione Retirada. As informações ficam no link Histórico de transações.

Sportingbet: Atendimento ao Cliente



O atendimento ao cliente é um dos pontos fortes da Sportingbet Brasil. Em primeiro lugar, a casa de apostas disponibiliza um chat ao vivo, com atendimento em tempo real e em português. O atendimento vai das 8h à 1h, diariamente.

Sem dúvida, essa é a maneira mais prática de tirar dúvidas ou registrar reclamações na casa de apostas para os usuários brasileiros.

Adicionalmente, os clientes também podem entrar em contato por meio do e-mail ou Facebook Messenger.

Por fim, há uma última possibilidade de esclarecer dúvidas frequentes sobre ofertas, código promocional Sportingbet, regras e outros assuntos. Isso porque a casa de apostas dispõe de páginas de ajuda com as respostas para as perguntas mais frequentes.

Sportingbet: nossa análise

Em conclusão, nossa análise sobre a Sportingbet Brasil é bem favorável ao uso da plataforma para apostas esportivas. Para começar, fundamentamos nossa opinião pelo fato do site ser confiável e com uma boa reputação, estando presente no mercado desde 1998.

Além disso, um dos principais pontos positivos da plataforma é o fato de receber PIX para os apostadores brasileiros.

A casa garante atendimento em tempo real e em português também mostram como o site está comprometido em oferecer uma boa experiência para os jogadores brasileiros.

Mas certamente o fato de não ter um bônus de boas-vindas e um código promocional é um ponto negativo atualmente.

Recursos como apostas ao vivo, streaming, app para Android e muito mais também são vantagens para os clientes. Obviamente, ainda há questões que podem melhorar, mas, de modo geral, a Sportingbet é uma ótima opção para os clientes no Brasil.

O que gostamos:



– Oferta de boas-vindas

– Recebe por meio de PIX e outros métodos de pagamento

– Streaming e apostas ao vivo

O que não gostamos:

– Não há aplicativo para sistema operacional iOS

– Não tem atendimento ao cliente pelo telefone

Perguntas frequentes Sportingbet

Veja as respostas para algumas perguntas frequentes sobre a plataforma e o código promocional Sportingbet.

Como baixar a Sportingbet?

O app para Android está disponível para download no site da casa de apostas.

Como apostar na Sportingbet?

Faça sua conta na plataforma. Para isso, basta ter 18 anos de idade e usar o código bônus Sportingbet.

A Sportingbet é confiável?

Sim, a Sportingbet é confiável. A marca pertence à Entain, que é considerado um dos maiores grupos de jogos e apostas esportivas do mundo. Além da Sportingbet, eles têm marcas como bwin, Coral e Ladbrokes.

Como funciona o Sportingbet?

A plataforma oferece apostas esportivas 24 horas por dia, além de um cassino virtual.

O que significa Sportingbet?

Se você já procurou na internet sports bet, sporting ber, sporting bet, sportingbe, sportingbeth, sportingbeting, sportingbets ou spotingbet, saiba que a marca de apostas da Entain é chamada Sportingbet que significa apostas esportivas em inglês.

Como fazer aposta combinada Sportingbet?

Você pode apostar em dois ou mais resultados, que serão exibidos como uma aposta múltipla (parlay).

Qual é o código promocional Sportingbet?

Por enquanto, não há um código promocional Sportingbet ativo. Contudo, como mencionamos neste artigo, há uma oferta de boas-vindas disponível e ele pode ser ativada sem um código.



Há cashout e live streaming nesta casa de apostas?

Sim, os dois recursos estão disponíveis na Sportingbet Brasil.

Quais celulares podem baixar o app da Sportingbet?

Smartphones com sistema operacional Android são compatíveis com o app Sportingbet. Ou seja, não há aplicativo para iOS (usado nos iPhones).

Quais eventos esportivos a Sportingbet oferece?

São mais de 90 esportes disponíveis na plataforma. Futebol, basquete, vôlei, vôlei de praia, tênis e Fórmula 1 são alguns dos exemplos bem populares. Além disso, há um cassino online com poker, bingo, roleta e outros jogos.

