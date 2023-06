Código promocional 1xBet: Use LANCEVIP e ganhe até R$1.560

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 6:30 Compartilhe

Se você quer começar a apostar com a 1xBet Brasil, vamos te explicar passo a passo e esclarecer todas as dúvidas. Com o código promocional 1xBet LANCEVIP você garante um bônus de boas-vindas de até R$1560 para apostar em esportes.

Assim, basta usar o 1xbet código promocional no momento do seu registro para garantir o bônus. Para saber mais sobre o 1xBet bônus e a plataforma 1xBet BR, siga conosco.

O que posso conseguir com o código promocional 1xBet?

Através do código promocional 1xBet LANCEVIP você ativa mais facilmente o bônus da 1xBet Brasil. Ademais, é possível agarrar uma oferta ainda mais especial para novos clientes.

Então, se você pretende ser um dos vários jogadores da 1xBet BR, confira algumas promoções na abaixo:

1xbet Brasil Bônus e promoções Código promocional 1xbet Apostas esportivas Bônus de boas-vindas de exclusivo até R$1560 LANCEVIP Casino Bônus até 1.950 euros + 150 giros grátis LANCEVIP Ofertas especiais Bônus de sexta-feira, odds melhorados, jackpot, entre outros LANCEVIP

Fique atento, pois as promoções acima representam somente uma seleção da nossa equipe editorial. Portanto, é fundamental visitar o site 1xBet BR para ver as ofertas mais quentes e seus detalhes.

Não se esqueça disso, pois assim você poderá aproveitar muito mais o código promocional 1xBet e tudo o que a casa oferece.

Código promocional 1xbet: Guia passo a passo



Em primeiro lugar, é necessário saber como utilizar o código promocional 1xBet e receber o bônus. Então, com o intuito de deixar tudo mais tranquilo para você, preparamos este guia.

A seguir, há um passo a passo para você abrir sua conta no site e ativar o bônus de:

1 – Primeiramente, visite o site da 1xbet

2 – Então, na página principal do site da 1xBet Brasil, clique na opção “Registro”. É o botão verde que está na parte superior à direita da plataforma;

3 – Em seguida, selecione o método de cadastro de sua preferência. Em outras palavras, a casa de apostas oferece as seguintes opções: um clique, por telefone e por e-mail;

4 – Preencha os dados corretamente e não deixe de inserir o código promocional 1xBet LANCEVIP. Então, clique em “Registre-se”;

5 – Agora, você já abrir sua conta, bastando guardar os detalhes de login e senha;

6 – Por fim, não se esqueça de preencher todos os dados pessoais no painel de configurações da conta. Além disso, concorde em participar das ofertas de bônus e demais promoções.

Ao abrir uma conta na 1xBet BR, o cliente concorda com os Termos e Condições (T&C) gerais e demais regras da casa. Além disso, ele está ciente de que, a fim de aproveitar a bonificação, precisa cumprir os critérios de qualificação. Em caso de dúvidas, entre em contato com a casa.

O código promocional 1xBet é apenas uma porta especial de entrada. Mas o novo cliente deve se informar sobre tudo antes de efetuar o registro.

1xBet detalhes do bônus

Agora que já apresentamos um pouco do 1xBet código promocional, iremos focar no bônus em si. E, neste tópico, vamos dar atenção à principal das promoções da casa: o bônus para novos clientes de Esportes.

A fim de deixar os novos clientes satisfeitos, a 1xBet Brasil disponibiliza um bônus sobre o primeiro depósito na plataforma. Ou seja, o novo apostador que acabou de se registrar tem uma bonificação igual ao valor do depósito inicial.

Lembrando que, com o código promocional 1xBet LANCEVIP, a oferta especial é de 100% até R$1.560. Em outras palavras, é um bônus diferenciado em relação à promoção regular da operadora.

Vale destacar que os apostadores também podem contar com o código de bônus bet365 que também oferece uma oferta de boas-vindas.

Além disso, antes mesmo de usar seu código promocional, é importante saber os detalhes da oferta. Então, vamos lhe apresentar alguns dos Termos e Condições (T&C) da oferta para apostas esportivas:

– O bônus máximo que a empresa concede é de 100% sobre o primeiro depósito até R$1.560. Isto é, para novos usuários que fizerem o cadastro e usarem o código promocional;

– Com o intuito de receber a bonificação, o novo usuário deve se registrar e preencher todos os campos de dados pessoais em “Minha Conta”;

– Também é necessário concordar em receber o bônus de apostas esportivas nas configurações da conta. Ou então diretamente na página de depósito;

– Além disso, o apostador deve fazer um primeiro depósito na plataforma. O valor mínimo que a casa estabelece para participar é de R$4. Neste caso, o bônus seria de R$4;

– Para liberar o bônus e os eventuais ganhos para saque, o usuário deve apostar cinco vezes (5x) o valor da bonificação em apostas acumuladas. E cada aposta múltipla deve ser de três ou mais eventos, cada um deles com odds mínimas de 1.40;

– Por último, não deixe de conferir a página promocional. Assim, saberá os T&C completos;

1xBet outras promoções

Além do bônus para apostas esportivas, que você pode ativar com o código promocional 1xBet, a operadora disponibiliza mais ofertas. Afinal, diversos tipos de perfis de usuários estão presentes na plataforma com suas contas.

Ou seja, a empresa de apostas e jogos de casino se preocupa em atender às diversas necessidades. Portanto, há mais bônus e outros tipos de ofertas. Seja para a seção Esportes quanto para o 1xBet Casino.

Então, para lhe apresentar um pouco mais das ofertas da operadora, chegamos a este tópico. A seguir, vamos explicar como funciona a bonificação de boas-vindas do Cassino e citar algumas outras promoções.

1xBet bônus – Cassino



Com o propósito de estender um tapete vermelho aos novos usuários do 1xBet Casino, igualmente há bônus de boas-vindas. Neste caso, é um pacote de entrada que consiste em €1.950 + 150 rodadas grátis.

Ou seja, além de poder levar até €1.950, o novo usuário ainda curte até 150 rodadas grátis.

Contudo, nesta oferta não é apenas o primeiro depósito que se faz necessário. O apostador ativa o pacote completo através dos quatro primeiros depósitos no site.

O primeiro depósito mínimo deve ser de €10 e dos três depósitos seguintes é de €15. A partir desses montantes, o novo usuário do cassino da empresa já pode desfrutar do bônus.

A fim de resumir o pacote, separamos os seguintes tópicos:

– Para o 1º depósito: 100% de bônus até €300 + 30 rodadas gratuitas;

– 2º depósito: 50% de bônus até €350 + 35 rodadas gratuitas;

– 3º depósito: 25% de bônus até €400 + 40 rodadas gratuitas;

– 4º depósito: 25% de bônus até €450 + 45 rodadas gratuitas;

Um aspecto negativo é o rollover, que também é bastante alto. Afinal, para o bônus ficar à disposição para saque, o cliente deve apostá-lo 35 vezes (35x) dentro de sete dias.

Não deixe de ler os T&C na íntegra no site da 1xBet para ter conhecimento de todas as regras.

Outros tipos de promoções

Agora que já falamos dos bônus de boas-vindas, vamos citar alguns outros tipos de promoções que a empresa oferece. São ofertas para clientes antigos e visando manter todos satisfeitos.

Há bonificações para depósitos realizados em determinados dias da semana, por exemplo. Além disso, há ofertas com cashback (dinheiro de volta), promoções vinculadas a determinados eventos esportivos e mais.

Igualmente, a 1xBet oferece muitas ofertas com sorteios das febres mais recentes em eletrônicos e outros itens cobiçados. Então, com o intuito de conferir todas as ofertas, consulte a plataforma da empresa.

1xBet mercados de aposta

Agora chegou a hora de falarmos nas apostas esportivas. Portanto, vamos mostrar um pouco do que a casa oferece em termos de esportes, competições e mercados (tipos) de aposta.

Afinal, um catálogo vasto de apostas em esportes é um grande motivador para utilizar o código promocional 1xBet, não é mesmo?

Em primeiro lugar, vamos mencionar os esportes. Além do sempre popular futebol, certamente o mais procurado, o menu vai além. E se estende por diversas modalidades esportivas, sejam muito populares mundo afora ou nem tanto.

Só para ilustrar, o cardápio abrange desde basquete, tênis e vôlei até hóquei no gelo, futebol americano e beisebol. Igualmente temos que mencionar esportes mais inusitados como floorball, críquete, netball e pesapallo.

Além disso, um aspecto bem interessante é que a casa dá grande espaço aos eSports. Ou seja, quem curte palpites em esportes eletrônicos como Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO), League of Legends (LoL), entre outros, está bem servido.

Ademais, vamos falar das competições. Por exemplo, no futebol, o apostador pode criar bilhetes em diversos campeonatos. Desde torneios gigantes até competições de menor expressão.

Em outras palavras, tem UEFA Champions League, mas também tem Campeonato das Ilhas Faroe, só para ilustrar. Assim, é quase impossível não encontrar o que deseja.

Mercados de aposta em futebol

Agora vamos tratar dos mercados de aposta. Em outras palavras, os tipos de apostas que é possível fazer no site. E vamos utilizar o futebol como exemplo, pois é o que mais atrai a atenção dos apostadores esportivos.

Na média, em uma partida do esporte da bola redonda, é possível fazer previsões em mercados como:



– Resultado da partida (também conhecido como 1×2);

– Chance dupla;

– Ambas as equipes marcam;

– Total de gols;

– Placar correto;

– Handicaps;

– E muito mais…

Um aspecto interessante que podemos citar é a presença de linhas asiáticas nos mercados de handicap e gols, por exemplo. Isso é algo que muitos apostadores procuram e a 1xBet oferece na sua plataforma.

Portanto, se você busca variedade, vale a pena dar uma olhada no site da casa de apostas.

1xBet apostas ao vivo e streaming

Quem curte apostar enquanto assiste pode aproveitar a experiência 1xBet ao vivo. Afinal, a casa disponibiliza opções para palpites em tempo real. Ou seja, a possibilidade de fazer prognósticos enquanto assiste a uma partida de futebol ou tênis, por exemplo.

Clicando na subcategoria Ao Vivo, o apostador confere os eventos de esportes disponíveis para apostas. Assim, ele pode acompanhar o desenrolar da ação esportiva e, quando sentir que for a hora, fazer sua previsão.

Além disso, outro recurso que pode atrair bastante gente é o streaming ao vivo. Em alguns eventos esportivos, a operadora oferece transmissão em vídeo, tudo diretamente no site. Desse modo, o cliente pode assistir o esporte enquanto aposta.

Contudo, é necessário mencionar que a funcionalidade do streaming está sujeita às limitações geográficas e técnicas. Além disso, o recurso não é tecnicamente gratuito. Em outras palavras, o usuário deve ter saldo em dinheiro na conta para poder utilizá-lo.

Se quiser saber mais sobre a experiência 1xBet ao vivo, entre em contato com o suporte da casa.

1xBet app

Uma boa experiência mobile é fundamental nos dias de hoje. Pois cada vez mais passamos muitas horas do dia nos smartphones.

Pensando nisso, a 1xBet adaptou sua plataforma às telas mais compactas. Como, aliás, as principais casas de apostas já fizeram. Mas, além disso, há também o 1xBet app. Ou seja, você não precisa só acessar o site através do navegador móvel.

O aplicativo 1xBet está disponível para aparelhos com sistema operacional Android. E, para fazer o download, basta acessar a página do 1xBet app no site da casa. Ela está no canto superior à esquerda, no ícone do celular.

Então, basta seguir o passo a passo e completar a instalação. Aliás, pode ficar tranquilo, pois o app é seguro e não causa danos ao aparelho.

Já no lado negativo, ainda não existe um app para iOS disponível para usuários brasileiros. Isso se deve, sobretudo, às restrições impostas pela política da App Store para conteúdos relacionados às apostas.

Entretanto, quem usa aparelhos da Apple pode acessar o site mobile da 1xBet normalmente através do navegador. Seja o Safari ou outro de sua preferência.

1xBet opções de pagamento

Em termos de opções de pagamento, a 1xBet traz um dos maiores leques do mercado. E isso é um bom sinal para quem pretende utilizar o código promocional 1xBet e abrir uma conta na plataforma.

Há diversas opções viáveis para brasileiros tanto para depósitos quanto para saques. Dessa maneira, o usuário que quiser utilizar uma forma de pagamento específica provavelmente vai encontrá-la.

Entre as alternativas que pudemos encontrar no site estão:

– Boleto bancário;

– Transferência bancária;

– PIX;

– Carteiras eletrônicas (Neteller, Skrill, Pay4Fun, VCreditos, etc);

– Cartão pré-pago (AstroPay Card);

– Cartões de crédito (VISA e Mastercard);

– Entre outros…

Diretamente pelo site, o usuário pode conferir todos os métodos, bem como os valores mínimos por transação, entre outras informações.



Certamente, este é um dos aspectos mais positivos da 1xBet que notamos ao escrever este review.

1xBet serviço de atendimento ao cliente

Oferecer um serviço de atendimento ao cliente não é mérito. É obrigação. Então, a 1xBet deu bom enfoque ao suporte.

O cliente da casa de apostas encontra canais de contato como:

– Chat ao vivo;

– E-mail de suporte;

– Telefone.

Mas nem tudo são flores. Por exemplo, o contato via telefone é com número internacional. Assim, isso torna as coisas não tão atrativas para brasileiros.

O chat ao vivo sim é uma boa alternativa. Contudo, às vezes há problemas com atendentes que demoram para responder, mas aparentemente podem ser coisas pontuais.

Então, caso você tenha dúvidas sobre código promocional 1xBet, se há 1xBet PayPal e mais, entre em contato e pergunte.

Além disso, os canais da operadora também estão abertos para reclamações e resolução de problemas. Ainda que a casa tenha uma página no 1xBet Reclame Aqui, conversar diretamente pelo site é a solução mais recomendada. Afinal, o suporte está lá para isso mesmo.

Nossa revisão da 1xBet

Ficou interessado no código promocional 1xBet LANCEVIP e pretende abrir uma conta? Pois podemos afirmar que a 1xBet é, sim, uma operadora que já é conhecida e que vem se expandindo. A casa ainda fica atrás de concorrentes em alguns aspectos, mas no geral oferece um serviço satisfatório.

A empresa disponibiliza uma plataforma confiável ao apostador e é uma opção para jogadores de todos os níveis de experiência.

Abaixo, confira alguns pontos fortes e fracos que destacamos da 1xBet Brasil:

O que gostamos:

– A empresa oferece boa variedade em termos de apostas esportivas;

– O cassino da plataforma também é completo e com muitas atrações;

– Bom serviço de atendimento ao cliente.

O que não gostamos:

– O rollover do bônus é muito alto e até mesmo proibitivo, o que não é interessante para o apostador;

– O site é meio poluído em algumas seções e a navegação pode confundir, sobretudo os iniciantes.

Código promocional 1xBet – Tire suas dúvidas

Ainda está com dúvidas referentes à casa de apostas ou ao código promocional 1xBet? Portanto, vamos responder algumas das perguntas mais frequentes…

Como funciona a 1xBet?

A 1xBet é uma casa de apostas esportivas e cassino online. Ela tem anos de expertise no mercado. Então, basta acessar a plataforma, criar uma conta e desfrutar dos serviços. Mas lembre-se de sempre ler os Termos e Condições (T&C) e regras da operadora.

Como se cadastrar na 1xBet?

A 1xBet oferece três tipos de métodos de registro: um clique, por telefone celular e por e-mail. O registro é bem simples e só depois o usuário deve preencher os dados pessoais completos em Minha Conta. Afinal, é essencial deixar a conta totalmente ativada para aproveitar o site ao máximo.

Como apostar na 1xBet?

Depois que fizer um cadastro e um depósito, o usuário pode navegar pela seção de Esportes. Então, basta localizar o esporte que deseja, o evento e o tipo de aposta (mercado). Clique na opção e ela vai direto ao cupom de aposta (lado direito da tela).

Em seguida, no cupom, insira o valor que deseja apostar e confira os possíveis ganhos (baseados na odd de momento). Se estiver de acordo, confirme a aposta. Por fim, basta torcer para sua previsão ser correta.

Como utilizar o bônus da 1xBet?

O bônus de boas-vindas é válido para novos usuários. Então, é preciso abrir uma nova conta e efetuar um primeiro depósito. Depois que cumprir os requisitos de qualificação, você recebe o bônus de maneira automática e desfruta dos recursos extras para se divertir.

Como funciona o bônus Sexta-feira 1xBet?

No bônus Sexta-feira, a empresa oferece até €100 de bonificação às sextas-feiras. Ou seja, para os clientes que efetuarem um depósito na sexta-feira, o bônus é de 100% até €100.

Se quer saber mais informações sobre esta oferta, consulte as regras no site da operadora.

Como sacar na 1xBet?

A 1xBet disponibiliza diversos métodos de pagamento para saques. Então, depois de fazer login na sua conta, veja o saldo que você possui à disposição para saque. Em seguida, escolha um dos métodos disponíveis e complete todos os passos da transação. Isso varia de método para métodos.

Mas lembre-se: os métodos disponíveis para saque estão ligados ao método que você usou para depositar. Por exemplo, se você depositou via transferência bancária, deve fazer saque da mesma forma.

Caso tenha dúvidas sobre saques, entre em contato com o serviço de atendimento ao cliente 1xBet.



