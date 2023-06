Código bônus Rivalo: Veja como apostar

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 26/06/2023 - 6:37 Compartilhe

A diversão com apostas esportivas já é uma realidade entre os brasileiros! Se você procura por um código bônus Rivalo, vamos te explicar como funciona essa casa de apostas.

Atualmente, a Rivalo não tem um código bônus Rivalo disponível aos novos clientes. Contudo, conheça a casa de apostas e outras promoções da Rivalo Brasil.

O que posso conseguir com o código bônus Rivalo?



As casas de apostas costumam oferecer um código bônus para ativar uma oferta de boas-vindas. Como, por exemplo, o código promocional Betano e o código promocional Betfair que oferecem até R$200 para os novos clientes. Confira abaixo o que há Rivalo oferece atualmente:

Rivalo Brasil Bônus Código de bônus Rivalo Esportes Sem oferta de boas-vindas no momento Ativar bônus Cassino Sem oferta de boas-vindas no momento Ir para a Rivalo Aposta Combinada Receba até 25% de lucro sobre suas apostas múltiplas. Ir para a Rivalo

As ofertas acima representam apenas uma seleção que nossa equipe editorial preparou. Portanto, visite o site da operadora para conferir todas as promoções disponíveis e os Termos e Condições (T&C) delas.

Código de bônus Rivalo: guia passo a passo



Agora que você já sabe algumas informações sobre a oferta do código de bônus Rivalo, veja como abrir sua conta na casa de apostas. Aliás, é importante lembrar que tudo começa com o registro, afinal só é possível se divertir no site abrindo uma conta.



Mas é tudo muito simples. Basta seguir nosso passo a passo:

1. Primeiramente, visite o site da Rivalo Brasil pelo nosso link para ativar nosso bônus especial;

2. Em seguida, clique em “Registrar” e preencha seus dados pessoais. Assim sendo, informe seu nome e sobrenome, e-mail e defina uma senha segura;

3. Depois de definir a moeda de sua preferência, informe seu celular. Aliás, esta é a forma de obter o link para o Rivalo app, via SMS;

4. Logo depois, leia os Termos e Condições (T&C) Gerais da empresa e a Política de Privacidade. Então, se concordar, assinale a caixinha e clique em “REGISTRAR”; baixar

5. Por fim, faça seu primeiro depósito e aguarde o bônus ser creditado automaticamente em sua conta de jogador.

Perceba que não foi necessário usar um código promocional Rivalo para ativar a oferta. Afinal, ao ser redirecionado à plataforma da operadora através de nosso artigo, você já está apto a ativar o bônus. No entanto, é bom lembrar que a promoção implica em regras, que falaremos a seguir.

Rivalo detalhes do código de bônus



Assim como qualquer produto e serviço de uma casa de apostas, a oferta de código de bônus Rivalo também tem regras. Portanto, falaremos a seguir sobre os principais Termos e Condições (T&C) da promoção:

· O bônus de boas-vindas, como o nome já diz, é válido somente para novos clientes. Além disso, é possível usá-lo apenas uma vez;

· O apostador deverá fazer um depósito qualificativo para ativar a oferta. No entanto, há métodos de pagamento que não são elegíveis para a ativação do bônus;

· A oferta não poderá ser usada junto a outras promoções;

· O jogador deverá cumprir os requisitos de apostas para a liberação do saque em até 30 dias. Caso contrário, o bônus e os ganhos futuros serão perdidos;

· Portanto, só será possível sacar depois de apostar cinco vezes (5x) a soma do depósito e bônus. Além disso, os prognósticos deverão ter odds iguais ou maiores que 1.50.

A fim de conferir as regras da promoção completa, recomendamos que o leitor visite a plataforma da Rivalo Brasil. Dessa maneira, é possível ir à seção de promoções e ver os Termos e Condições (T&C) de cada uma delas.

Rivalo outras promoções



Aqui vai um spoiler: novos jogadores não terão vantagens exclusivamente em suas Rivalo apostas esportivas. Portanto, se você é um amante dos jogos de cassino, saiba que tem um bônus de boas-vindas especial te esperando. Ou seja, com o nosso código promocional Rivalo, você terá a opção de escolher o bônus de esporte ou cassino.

Ademais, a casa ainda oferece ofertas complementares para quando as vantagens do bônus de entrada acabarem. Então, não faltarão recursos especiais para que os apostadores da Rivalo se divirtam na plataforma!

Bônus de Cassino



Antes de tudo, devemos ressaltar que a Rivalo é muito mais que um site de apostas esportivas. Afinal, há uma seção completa de cassino para que os jogadores aproveitem os melhores slot, jogos de mesa, bingo e muito mais.



Dessa forma, ativar o bônus de boas-vindas pode ser uma excelente maneira de conhecer os jogos da operadora. Atualmente, a casa não oferece uma oferta de boas-vindas, mas esperamos que um novo bônus seja disponibilizado em breve.

Portanto, siga o seguinte passo a passo para ativar o código bônus Rivalo:

· Primeiramente, acesse a plataforma oficial da Rivalo

· Então, abra a sua conta de jogador;

Bônus de apostas combinadas: bônus extra de até 25%



Quer aumentar suas chances de ganhos em apostas esportivas múltiplas? Então, não deixe de conhecer o bônus especial para apostas combinadas que aumenta em até 25% os seus ganhos.

Esta promoção não exige nenhum tipo de código promocional Rivalo. E há alguns pontos que diferenciam esta oferta dos bônus de boas-vindas da operadora. Portanto, veja alguns dos Termos e Condições (T&C) desta promoção:

· A oferta é exclusiva para apostas esportivas;

· O apostador deverá fazer no mínimo cinco (5) seleções para poder participar da promoção;

· O jogador poderá receber de 5% a 25% de bônus sobre os possíveis lucros;

· Caso a aposta combinada seja vencedora, o apostador receberá seus ganhos com o bônus extra automaticamente.

Viu como é simples ter mais vantagens em suas apostas esportivas? E o melhor de tudo é que não há nenhuma forma de burocracia ou mesmo necessidade de informar um código bônus Rivalo. Portanto, não perca tempo e confira mais informações da oferta no site da Rivalo.

Rivalo mercados de aposta



Se você é um iniciante no mundo das apostas, pode ainda não saber o que são os mercados de apostas, não é mesmo? Pois bem, eles nada mais são do que os tipos de apostas que um apostador pode fazer. Ou seja, são os cenários que o jogador poderá determinar em uma partida.

Portanto, quanto mais variados os mercados de apostas de uma plataforma, melhor. Afinal, até escolher os tipos de apostas que se tem mais habilidade, é preciso testar os mercados disponíveis.

Então, além de avaliar a variedade de esportes, torneios e competições, é importante avaliar os mercados de apostas online Rivalo. Aliás, o catálogo de esportes da Rivalo Brasil é completíssimo e não faltarão eventos para os apostadores traçarem prognósticos. Ou seja, a plataforma tem diversas modalidades esportivas e competições nacionais e internacionais.

A fim de avaliar os mercados de apostas, selecionamos uma partida de futebol da Premier League. Assim, encontramos os seguintes tipos de apostas:

· Resultado simples (1×2);

· Dupla possibilidade (ou dupla chance);

· Handicap;

· Empate não tem aposta;

· Total de gols (acima/abaixo);

· Cartões e faltas;

· Escanteios;

· E muito mais.

Portanto, podemos perceber que não faltarão mercados onde aproveitar a oferta do código bônus Rivalo.

Rivalo apostas ao vivo e streaming

Quer dar ainda mais emoção às suas apostas? Então não deixe de traçar prognósticos enquanto os eventos estão acontecendo! Além disso, é possível fazer uma leitura mais real do confronto ao vivo, avaliando todos os fatores importantes para apostar.

Portanto, se preferir cumprir rollover da oferta de código bônus Rivalo em apostas ao vivo, é perfeitamente possível. Basta ir à seção “Ao Vivo” para encontrar todos os eventos que estão acontecendo e que estão disponíveis para apostar.

Mas encontramos um ponto em nossa avaliação que pode ser desagradável para alguns apostadores esportivos. A Rivalo não oferece um serviço de live streaming, ao menos até a redação deste artigo. Portanto, não é possível acompanhar a partida ao vivo, em vídeo.

No entanto, a casa oferece uma simulação da partida, posição dos jogadores e jogadas. Além disso, há dados estatísticos atualizados em tempo real, informações de histórico de confronto e atualização lance a lance.



Então, é possível apostar e aproveitar muito bem a oferta do codigo bonus Rivalo em suas apostas ao vivo.

Rivalo app



Se você é uma pessoa conectada e que não gosta de perder tempo na hora de apostar, precisa conhecer o Rivalo app. Afinal, no aplicativo você terá acesso a todos os produtos e serviços da operadora perfeitamente adaptados ao seu celular.

Aliás, é possível baixar o app da operadora inclusive para desktop. Assim, você nem precisará abrir o navegador de seu computador para configurar sua conta de jogador ou mesmo apostar. Também é perfeitamente possível usar e abusar da oferta do código bônus Rivalo pelo app desktop.

Para baixar, basta encontrar o banner na página inicial da plataforma. Então, é só clicar e dar autorização de download.

Já para baixar em seu smartphone, basta informar o número de celular e marcar a caixinha para o envio do link de download. Dessa forma, você precisará apenas clicar no link e fazer o passo a passo.

Mas se não quiser ter um app ocupando a memória de seu celular, visite a plataforma pelo navegador de seu celular. Assim, você poderá aproveitar a Rivalo Brasil normalmente em seu smartphone ou tablet.

Rivalo opções de pagamento



Como falamos ao longo deste artigo, o código bônus Rivalo exige que o apostador efetue um depósito para ativar a oferta. Portanto, é essencial conhecer os métodos de pagamento disponíveis na plataforma.

No entanto, é bom lembrar que nem todos eles são elegíveis para a promoção do codigo bonus Rivalo.

Dessa forma, verificamos que é possível fazer depósitos e saques pelos seguintes métodos de pagamento:

· Boleto bancário;

· Transferência bancária (incluindo Pix);

· Cartão pré-pago (AstroPay Card);

· Carteiras eletrônicas e sistemas de pagamento (Skrill, Neteler, Pay4Fun, MuchBetter…)

· E muito mais…

Antes de efetuar seu depósito para ativar a oferta do código bônus Rivalo, confira os Termos e Condições (T&C) da promoção. Além disso, é interessante conhecer os valores mínimos e máximos e tempo de compensação de cada método de pagamento.

Rivalo serviço de atendimento ao cliente



Está tendo dúvidas ou problemas para ativar a oferta do código de bônus Rivalo? Ou então quer saber se a casa faz algum tipo de desconto nas transações financeiras? Ou, por fim, deseja tirar qualquer outro tipo de dúvida? Então, entre em contato com a Rivalo.

É possível entrar em contato com a equipe da operadora pelos seguintes canais de atendimento:



· Formulário de contato

· Chat ao vivo (que não tem funcionamento 24h)

Mas caso queira tentar encontrar a solução para seu problema na FAQ da operadora, é totalmente recomendável. Afinal, a casa tem uma seção completa com as principais dúvidas dos apostadores na plataforma.

Nossa análise da Rivalo Brasil



A Rivalo está se consolidando cada vez mais entre as mais promissoras casas de apostas brasileiras. Pois, além de oferecer uma grande variedade de modalidades esportivas e os principais eventos, possui boas promoções.

No entanto, como toda operadora de apostas esportivas, há pontos positivos e não tão positivos assim. Mas devemos lembrar que o quadro a seguir representa apenas a opinião de nossa equipe editorial. Portanto, recomendamos que o leitor também visite o site para uma avaliação personalizada às suas necessidades de apostador.

O que gostamos na Rivalo



– Catálogo esportivo completo

– Rollover de bônus fáceis de serem cumpridos

– Grande variedade de jogos no cassino

O que não gostamos na Rivalo



– Alguns produtos e serviços não são tão facilmente encontrados na plataforma;

– O chat ao vivo não tem funcionamento 24 horas

– Não tem live streaming

Rivalo código promocional FAQ



Restaram dúvidas sobre o código bônus Rivalo? Então, confira a seguir algumas respostas para as principais perguntas dos apostadores…

Como apostar na Rivalo?



Saber como apostar na Rivalo é essencial para a experiência de apostador. Além disso, é a forma de cumprir o rollover da oferta do código bônus Rivalo.

· Primeiramente, faça o login em sua conta Rivalo e certifique-se de ter saldo;

· Então, selecione o evento que deseja dar seu palpite;

· Em seguida, confira os mercados de sua preferência e faça uma seleção;

· Por fim, preencha o cupom de apostas com o valor que deseja investir e confira o pagamento máximo (seus ganhos);

· O dinheiro será creditado automaticamente se sua aposta for vencedora.

Como funciona o Rivalo?



O site de apostas Rivalo é uma plataforma que permite que apostadores esportivos deem palpites em eventos esportivos. Mas, para isso, é preciso ter uma conta aberta, com saldo suficiente para fazer uma aposta.

Então, os apostadores poderão consultar o catálogo de esportes e eventos para fazer apostas esportivas. Além disso, o site oferece um cassino online completo com os melhores jogos de mesa, slots, bingo, raspadinhas e muito mais.

Também é possível aproveitar promoções, como a do código bônus Rivalo e ter ainda mais vantagens nas Rivalo apostas esportivas.

Como fazer aposta combinada Rivalo?



Fazer uma aposta combinada não é muito diferente de fazer uma aposta simples. Portanto, o apostador deverá ir à seção de esportes, procurar um evento (ou mais) para apostar. Então, basta selecionar dois ou mais mercados, preencher o cupom de apostas e conferir os ganhos futuros.

Deve-se ter em mente que se ao menos uma seleção não for bem-sucedida, a aposta não será ganha. Além disso, não é possível apostar em mercados concorrentes (ou que se anulam) em apostas combinadas.