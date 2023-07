COB é finalista de prêmio internacional de sustentabilidade promovido pelo COI

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 20/07/2023 - 17:07 Compartilhe

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) é um dos finalistas da categoria inovação do IOC Climate Action Awards, prêmio oferecido pelo COI pelo trabalho de sustentabilidade realizado pelos comitês nacionais. Também estão concorrendo as entidades da Suíça, da Colômbia e da Espanha.

O Presidente Paulo Wanderley comentou sobre a importância de o COB estar engajado em questões importantes como a sustentabilidade e o reconhecimento do COI com a indicação.

– Em 2020, o COB assumiu o compromisso de reduzir drasticamente suas emissões de gases de efeito estufa. Desde então, iniciamos profundas reflexões para transformar nossos processos e nossas entregas. Estar entre os finalistas do prêmio é um reconhecimento muito importante de que estamos no caminho certo para cumprir as nossas metas – disse Paulo Wanderley.

O COB tem realizado um trabalho cada vez mais amplo na área de sustentabilidade. Em 2020, a entidade assinou o Esporte pela ação climática, comprometendo-se em diminuir ou compensar 50% das suas emissões de gases de efeito estufa até 2030 e zerar suas emissões até 2040.

Recentemente, o COB também assinou seu compromisso com o Sports for Nature – S4N (Esporte pela Natureza, em português), tornando-se signatário do tratado a partir de julho deste ano e o primeiro comitê das Américas a assumir esse novo acordo.

Sobre o COB

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) é uma organização não governamental, filiada ao Comitê Olímpico Internacional (COI), que trabalha na gestão técnica, administrativa e política do esporte nacional. A missão do COB é desenvolver e representar com excelência o esporte de alto rendimento do Brasil, trabalhando na melhoria de resultados esportivos do Time Brasil, elevando a maturidade de gestão do COB e Confederações filiadas e fortalecendo a imagem do esporte olímpico brasileiro. É dever do COB ainda proteger e promover os valores olímpicos em território nacional.

Ao longo de seus 109 anos de existência (fundado em 8 de junho de 1914), o COB já levou o Brasil à conquista de 150 medalhas em Jogos Olímpicos (37 de ouro, 42 de prata, 71 de bronze) e 37 medalhas em Jogos Olímpicos da Juventude (11 de ouro, 15 de prata e 11 de bronze).

