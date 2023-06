Clube de Ana Cristina, da Seleção Brasileira, anuncia que cirurgia da atleta foi um sucesso

Lancei Lance https://istoe.com.br/autor/lance/ 22/06/2023 - 15:02 Compartilhe

O Fenerbahçe anunciou em suas mídias nesta quinta-feira (22), que a cirurgia da atleta Ana Cristina foi um sucesso. A ponteira passou por pelo procedimento após sofrer uma lesão e ficar fora da Liga das Nações. No sábado, antes da realização da operação, a brasileira em suas redes sociais agradeceu o carinho de todos que torcem pela sua recuperação.

– No exame da nossa atleta Ana Cristina de Souza, que se lesionou durante o treino da seleção, foi detectada uma rotura do menisco do joelho direito. Nossa atleta foi operada ontem em seu país e o processo de tratamento continua. Dizemos melhoras ao nosso atleta e desejamos-lhe uma rápida recuperação. Fique bem logo Ana Cristina de Souza! – disse o time turco em suas redes sociais.

Milli takım antrenmanında sakatlanan sporcumuz Ana Cristina de Souza’nın yapılan muayene ve tetkiklerinde sağ diz menisküs yırtığı tespit edilmiştir.

Sporcumuz, dün ülkesinde bir ameliyat geçirmiş ve tedavi süreci devam etmektedir.

Sporcumuza geçmiş olsun diyor, bir an önce… pic.twitter.com/7ZMSaLG3UK— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) June 22, 2023

RELEMBRE O CASO

Um dos destaques da Seleção Brasileira de vôlei, Ana Cristina passou por uma cirurgia no joelho depois de se lesionar durante o treino da equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães. Após o diagnóstico, a atleta se manifestou pelas redes sociais.

– Os últimos dias foram pra respirar e absorver. A lesão faz parte da vida do atleta, mas a verdade é que a gente nunca se sente preparado quando algo assim acontece. Sei que será apenas mais um desafio a ser superado. Então agora é hora de focar na recuperação – disse a ponteira de 19 anos, na ocasião.

Sem Ana, a Seleção se prepara para a terceira fase da Liga das Nações. A próxima partida da equipe será na próxima quarta-feira (28) contra a Itália.

E MAIS: